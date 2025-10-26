Wypadek bmw pod Zbąszyniem. Czołowe zderzenie z drzewem. Akcja ratunkowa

Do zdarzenia doszło przed godziną 2:00 w nocy. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierująca pojazdem marki BMW straciła panowanie nad autem, co doprowadziło do wypadnięcia z drogi i czołowego zderzenia z drzewem. Siła uderzenia była na tyle duża, że samochód został poważnie uszkodzony. – 26 października, godz. 1.45. Wyjazd do wypadku samochodowego, na drodze Perzyny - Nowa Wieś Zbąska – napisali w poście na Facebooku druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi Zbąskiej.

Na miejscu wypadku natychmiast pojawiły się służby ratunkowe. Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia i przystąpili do udzielania pomocy poszkodowanym. Jak podaje portal TVP Poznań ze względu na charakter zdarzenia i liczbę rannych, na miejsce zadysponowano aż pięć zespołów ratownictwa medycznego.

TVP Poznań podaje, że wszystkie pięć osób, które podróżowały samochodem, zostało rannych i trafiło do szpitala. Kierująca była trzeźwa. Wszyscy pasażerowie byli pełnoletni.

Dwa bliźniacze wypadki w Wielkopolsce. Młodzi ludzie rozbijali się samochodami

Serwis Oczami Strażaka podaje, że wcześniej doszło do bardzo podobnego wypadku. – W ciągu jednej doby doszło do dwóch bardzo poważnych wypadków, w których rozbite zostały samochody marki BMW. W obu przypadkach pojazdy wypadły z drogi i z ogromną siłą uderzyły w drzewa. Pierwsze zdarzenie miało miejsce w sobotę wieczorem (25 października) w miejscowości Gniazdów (gmina Nowe Skalmierzyce, powiat ostrowski). Samochodem podróżowało pięciu nastolatków. Z ustaleń wynika, że kierowca stracił panowanie nad pojazdem, który zjechał z jezdni, kilkukrotnie przekoziołkował i dachował po uderzeniu w drzewo. Wszyscy młodzi pasażerowie zostali ranni – czytamy.