i Autor: Getty Images

Naga broń

Wysłał swoje nagie zdjęcia pięknej nieznajomej. Chwilę później przeżył szok

Zofia Dąbrowska | PAP 15:29 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Lubisz flirtować w internecie? Uważaj, bo może się to skończyć fatalnie! Pewien mieszkaniec powiatu gnieźnieńskiego uległ pokusie i coraz śmielej figlował przed kamerką, pokazując wszelkie swoje walory poznanej przez internet tajemniczej nieznajomej. Wkrótce 28-latek gorzko pożałował wirtualnych zabaw. Przeczytaj, co go spotkało! Ku przestrodze...