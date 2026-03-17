Śmiertelny wypadek w Wielkopolsce. 19-latek uderzył w przystanek autobusowy!

Ewa Ruszkiewicz
Anna Kisiel
2026-03-17 11:08

Wstrząsający wypadek pod Rawiczem. 19-latek z impetem wjechał w murowany przystanek. I z samochodu, i z wiaty przystanku zostały zgliszcza! Szczegóły w artykule.

Dramat rozegrał się po północy, na drodze wojewódzkiej nr 309 na wysokości Wydartowa Drugiego w gminie Bojanowo. Jak poinformował Rafał Spychalski, oficer prasowy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu, młody kierowca w Audi A5 uderzył w przystanek autobusowy. Przystanek runął. Także z auta niewiele zostało.

Mieszkańcy Wydartowa Drugiego zwracają uwagę na fakt, że w okolicy przez drogę często przebiega leśna zwierzyna, a dodatkowo tej nocy były trudne warunki do jazdy. 

Czytaj także: Zagadka śmierci Ewy Tylman wraca do sądu! Po 10 latach wciąż brak odpowiedzi

Było bardzo ślisko, bo było mokro - mówi Super Expressowi sołtyska Agnieszka Biel.

Z ogromną siłą wjechał w przystanek. 19-latek nie miał szans!
Młody kierowca został siłą uderzenia został zmiażdżony w aucie.

Ze względu na rozległe obrażenia odstąpiono od medycznych czynności ratunkowych - mówi Spychalski.

Samochód, który został sfotografowany po wypadku pokazuje, z jakim impetem auto wjechało w przystanek. Audi zostało ekstremalnie zniszczone. Jedyną rozpoznawalna częścią samochodu jest tył pojazdu i klapa bagażnika oraz charakterystyczna lampa. Policjanci przypominają, że podczas wypadków drogowych liczy się dostosowanie prędkości do warunków na drogach. 

Dlatego cały czas apelujemy o zachowanie ostrożności - mówi Rafał Spychalski.

Śmiertelny wypadek w Sieprawiu
