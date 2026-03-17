Śmiertelny wypadek w Wielkopolsce. 19-latek uderzył w przystanek autobusowy!

Dramat rozegrał się po północy, na drodze wojewódzkiej nr 309 na wysokości Wydartowa Drugiego w gminie Bojanowo. Jak poinformował Rafał Spychalski, oficer prasowy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu, młody kierowca w Audi A5 uderzył w przystanek autobusowy. Przystanek runął. Także z auta niewiele zostało.

Mieszkańcy Wydartowa Drugiego zwracają uwagę na fakt, że w okolicy przez drogę często przebiega leśna zwierzyna, a dodatkowo tej nocy były trudne warunki do jazdy.

Było bardzo ślisko, bo było mokro - mówi Super Expressowi sołtyska Agnieszka Biel.

Młody kierowca został siłą uderzenia został zmiażdżony w aucie.

Ze względu na rozległe obrażenia odstąpiono od medycznych czynności ratunkowych - mówi Spychalski.

Samochód, który został sfotografowany po wypadku pokazuje, z jakim impetem auto wjechało w przystanek. Audi zostało ekstremalnie zniszczone. Jedyną rozpoznawalna częścią samochodu jest tył pojazdu i klapa bagażnika oraz charakterystyczna lampa. Policjanci przypominają, że podczas wypadków drogowych liczy się dostosowanie prędkości do warunków na drogach.

Dlatego cały czas apelujemy o zachowanie ostrożności - mówi Rafał Spychalski.