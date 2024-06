Zaczynał jako budowlaniec, a skończył jako burmistrz w Londynie! To pierwszy Polak w historii

Zwłoki młodego mężczyzny unosiły się w stawie! To znaleziono na brzegu

Sławomir Szczepański z Poznania do Wielkiej Brytanii wyjechał 20 lat temu za pracą. Jak sam mówi zaczynał jako budowlaniec. Szybko zaangażował się w życie polskiej społeczności w Anglii. Był tam też wolontariuszem. Właśnie został wybrany jako pierwszy Polak w historii na burmistrza Merton - jednej z 32 miejskich gmin aglomeracji londyńskiej. Merton ma własną radę i budżet.

- Chciałbym, aby ten sukces zmotywował innych w Merton do czynnego udziału w życiu społecznym. Dołączcie do organizacji społecznych, rejestrujcie się do wyborów. Poprzez bycie aktywnym w społecznościach możemy osiągnąć wszystko. Razem budujemy lepszy Merton - mówi Szczepański.

