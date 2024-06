Zalane lotnisko, wieś pod wodą. Potężna nawałnica w Wielkopolsce

W niedzielę (2 czerwca) gwałtowna nawałnica przetoczyła się przez Wielkopolskę. W sieci można znaleźć mnóstwo zdjęć z zalanych i podtopionych ulic. Żywioł nie ominął również portu lotniczego Poznań-Ławica. Woda pojawiła się m.in. na terminalu lotniska. - Faktycznie, była bardzo duża ulewa, opady deszczu, które spowodowały częściowe wylanie z naszych systemu irygacyjnych na lotnisku. Nie było tak, że to był potop - powiedziała dla Wirtualnej Polski Błażej Patryn z biura prasowego lotniska. Nawałnica spowodowała duże szkody w miejscowości Kościelna Wieś. Woda zalała kilka ulic. Jak relacjonują strażacy, woda gdzieniegdzie sięgała nawet jednego metra. Ze skutkami niedzielnej ulewy w Kościelnej Wsi walczyło 100 strażaków.

Obecnie ostrzeżenia IMGW przed burzami obowiązują w środkowej i wschodniej części kraju. Najgorzej może być w woj. małopolskim, świętokrzyskim i podkarpackim. - Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami od 60 mm do 80 mm, lokalnie skumulowane sumy opadów do 90 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 70 km/h, możliwy grad - czytamy w ostrzeżeniu skierowanym do mieszkańców Krakowa.