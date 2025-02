Zamiast fortuny, drobniaki na zapałki! Złodziej skarbonek zawiedziony łupem

to robi wrażenie!

Jak podaje ostrow24.tv, Policjanci z Krotoszyna zatrzymali go na gorącym uczynku, gdy próbował dobrać się do ofiar wiernych w jednej z parafii w gminie Koźmin Wielkopolski. Parafianie przyszli pomodlić się o lepsze jutro, nie spodziewając się, że obok nich ktoś właśnie testuje swoje umiejętności rabunkowe na drobniakach wrzuconych na potrzeby kościoła.

Okazało się, że to nie był jego pierwszy „skok” na sakralne fundusze. Tydzień wcześniej włamał się do trzech skarbonek w Krotoszynie, zgarniając łącznie 1400 złotych. Tym razem jednak nie miał tyle szczęścia. Przyznał się do winy – choć nie w konfesjonale, a na policyjnym przesłuchaniu.

Teraz za swoje grzechy odpowie przed sądem. Jako recydywista może liczyć na surowszą karę. Cóż, najwyraźniej zapomniał, że w skarbonkach nie czekają miliony, a boska opatrzność (i monitoring parafialny) nie śpią.

