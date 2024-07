Zaginął 29-letni Zbigniew Kozubiński z Gniezna. Wracał z Niemiec

Kto i dlaczego pobił Zbyszka? To pytanie pozostaje bez odpowiedzi. Mężczyzna zaginął w kwietniu 2024 roku. Wcześniej pracował w miejscowości Krefeld w Niemczech. 23 kwietnia miał ruszyć w drogę powrotną do Gniezna. Co było dalej? Sprawa jest bardzo tajemnicza i jednocześnie niepokojąca. Zbigniew Kozubiński miał spożywać alkohol w busie, za co kierowca wyrzucił go z pojazdu.

- Wysiadł w miejscowości Federsdorf-Vogelsdorf, około 50 km od Berlina. Po raz ostatni nawiązał kontakt z bliskimi 24 kwietnia. Był pobity. Powiedział tylko, że spędził noc w parku i ma rozładowany telefon, ale ma zamiar wrócić do domu w Polsce. Od tamtej pory nie nawiązał żadnego kontaktu z rodziną ani przyjaciółmi, a jego telefon pozostaje nieaktywny - informują autorzy strony "Gdziekolwiek jesteś" na Facebooku.

Masz wiedzę na temat zaginięcia Zbyszka? Powiadom policję z Gniezna!

Autorzy wyżej wspominanej strony dodają, że mamie Zbyszka, która postanowiła pojechać do Niemiec, aby szukać syna na własną rękę udało się ustalić, że 24 kwietnia ekspedientka z jednego z marketów wezwała pogotowie, ponieważ zaginiony był w kiepskiej formie. Nie chciał jednak udać się do szpitala. Zrozpaczona rodzina wciąż wierzy, że uda się odnaleźć Zbigniewa Kozubińskiego.

Rysopis:

Wzrost: około 180 cm

Włosy: ciemny blond, krótkie.

Oczy: niebieskie

Krępej budowy ciała

posiada liczne tatuaże w tym na klatce piersiowej napis Marta

może posiadać ciemny zarost

- Osoby, które posiadają wiedzę na temat miejsca przebywania Zbigniewa Kozubińskiego prosimy o kontakt z dyżurnym Policji w Gnieźnie pod numerem telefonu 47 77 21 211 lub telefon alarmowy 112 - apelują policjanci z KPP w Gnieźnie. Przyjrzyjcie się uważnie zdjęciom, zamieszczonym w galerii! Każdy, nawet drobny szczegół może być istotny dla sprawy!