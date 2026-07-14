Zdewastowali dumę Poznania! Kultowy wagonik Maltanki oszpecony

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-07-14 7:59

Zamiast cieszyć najmłodszych i turystów, będzie musiał trafić do naprawy. Jeden z wagoników poznańskiej Maltanki został w miniony weekend zniszczony przez wandala, który pomalował go graffiti. MPK zapowiada, że sprawa nie zostanie pozostawiona bez reakcji, a internauci nie kryją oburzenia.

Niebieski wagonik kolejki Maltanka z dużym, kolorowym graffiti na boku. O wandalizmie w Poznaniu przeczytasz na SE.
Autor: MPK Poznań Sp. z o.o.﻿/ Facebook

Maltanka od ponad 50 lat jest jedną z największych atrakcji Poznania. Każdego sezonu tysiące mieszkańców i turystów korzystają z przejażdżki zabytkową kolejką kursującą wzdłuż Jeziora Maltańskiego. Tym bardziej boli fakt, że jeden z jej wagoników padł ofiarą wandalizmu.

O sprawie poinformowało w poniedziałek, 13 lipca, MPK Poznań w mediach społecznościowych.

Tym bardziej przykro nam, że w miniony weekend jeden z wagoników został pomalowany graffiti przez nieznaną osobę. Oznacza to nie tylko dodatkowe koszty związane z usunięciem zniszczeń, ale docelowo także czasowe wyłączenie wagonu z eksploatacji, przez co nie będzie mógł przewozić pasażerów – przekazało MPK Poznań.

Przewoźnik podkreśla, że utrzymanie Maltanki od lat wiąże się z dużymi nakładami finansowymi. Spółka modernizuje infrastrukturę, odnawia historyczne wagoniki i remontuje lokomotywy, aby kolejka mogła jak najdłużej służyć kolejnym pokoleniom poznaniaków i odwiedzających miasto turystów.

Teraz zamiast wozić pasażerów, uszkodzony wagon będzie musiał przejść czyszczenie i naprawę. MPK poinformowało również, że trwa wyjaśnianie okoliczności zdarzenia.

Obecnie badamy sprawę i przeglądamy dostępne materiały, by podjąć dalsze kroki w tej sprawie – przekazano.

Przewoźnik zaapelował także do mieszkańców o reagowanie na akty wandalizmu i szanowanie wspólnego mienia.

Pod wpisem MPK pojawiły się dziesiątki komentarzy. Większość internautów nie kryła oburzenia zachowaniem sprawcy i domagała się wyciągnięcia wobec niego konsekwencji.

Ten kto to pomalował teraz powinien za to zapłacić i usunąć – napisał jeden z komentujących.

Graficiarze to szkodniki, ten tu powinien zapłacić za renowację – dodał kolejny internauta.

Mieszkańcy zwracają uwagę, że Maltanka jest jedną z wizytówek Poznania i jedną z nielicznych parkowych kolejek w Polsce. Liczą, że sprawca zostanie szybko ustalony, a zniszczony wagonik jak najszybciej wróci na trasę.

Gość Eski Poznań - Marcin Gołek, zastępca prezydenta Poznania
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki