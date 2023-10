Zdobył najwięcej głosów w całej Polsce zaraz po Tusku i Kaczyńskim. Kim jest Adam Szłapka?

Po ogłoszeniu ostatecznych wyników wyborów parlamentarnych, Adam Szłapka przyjmuje gratulacje z całego kraju. To on otrzymał tyle głosów, że może pochwalić się trzecim wynikiem w kraju. Będąc numerem jeden na liście Koalicji Obywatelskiej do Sejmu z Poznania dostał 149 064 tysięcy głosów. Teraz na swoich mediach społecznościowych dziękuje wyborcom. - Dziękuję za każde spotkanie, każdy uścisk dłoni, każdy uśmiech i ciepłe słowo. Dziękuję za każdy Wasz głos. Obiecuję, że Was nie zawiodę - mówi polityk.

Zobacz: Wybory parlamentarne 2023. Jadwiga Emilewicz poza Sejmem!

Dla porównania najlepszy wynik w kraju ma Donald Tusk, który startował w Warszawie i ma na swoim koncie ponad pół miliona głosów głosów. Drugi wynik w kraju uzyskał Jarosław Kaczyński, lider PiS. Szef PiS startował w Kielcach i może pochwalić się wynikiem ponad 177 tysięcy głosów. W okręgu poznańskim, obejmującym Poznań i powiat poznański, Koalicja Obywatelska zebrała ogromne poparcie - 44,09%.

Adam Szłapka ma 39 lat. Z wykształcenia jest politologiem i wschodoznawcą. Był radnym w Kościanie, dyrektorem Fundacji Projekt: Polska, pracował też jako ekspert w Kancelarii Prezydenta RP za prezydentury Bronisława Komorowskiego. W 2015 objął stanowisko sekretarza generalnego Nowoczesnej Ryszarda Petru. W wyborach parlamentarnych w tym samym roku kandydował do Sejmu z listy tej partii, uzyskując mandat posła. Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji do Spraw Służb Specjalnych.W wyborach w 2019 z powodzeniem ubiegał się o poselską reelekcję z ramienia Koalicji Obywatelskiej.

24 listopada 2019 zastąpił Katarzynę Lubnauer na stanowisku przewodniczącego Nowoczesnej.

Sonda Wybory 2023. Jakie zmiany powinny czekać media publiczne? Żadne, teraz jest dobrze Do likwidacji Zwolnienia i głębokie zmiany od podstaw