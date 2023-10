i Autor: pixabay.com Zerwała się winda! Spadły dwie osoby, trafiły do szpitala

Do tego niebezpiecznego zdarzenia doszło w miejscowości Dębnica w pow. gnieźnieńskim w Wielkopolsce w środę (25 października 2023). W wyniku zerwania się windy gospodarczej, z wysokości ok. 3 metrów spadły dwie osoby. Trafiły do szpitala.