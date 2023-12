Znany ksiądz nie będzie zbierał kopert podczas kolędy. Powód jest prosty

Wszystkie niedźwiedzie z poznańskiego zoo śpią jak zaklęte! Eksperci mówią, że to zwiastuje jedno

Wizyty duszpasterskie, tzw. "kolędy" obywają się w grudniu i styczniu. Kojarzą nam się ze śpiewaniem kolęd, z rozmową z księdzem o Świętach Bożego Narodzenia, życiu rodzinnym i parafialnym, ale również z datkami w kopertach. Ksiądz Daniel Wachowiak, którego w serwisie X (dawniej Twitter) obserwuje ponad 42 tysięcy ludzi chciałby, aby było inaczej. Właśnie dlatego podtrzymał swoją decyzję sprzed kilku lat.

- Nie przyjmuję ofiar w czasie kolędy. Można je składać na Mszy. Tak będzie i tym razem. Kolęda nie powinna kojarzyć się z "chodzeniem po pieniądze". Oczywiście, wierzący utrzymują Kościół ze swoich funduszy. Dla nich V przykazanie kościelne nie jest czymś niezwykłym - napisał proboszcz parafii w Koziegłowach.

Reakcja użytkowników mediów społecznościowych jest raczej pozytywna. Jeden z internautów dopytał, czy trzeba wpłacić do kurii określone pieniądze po zakończeniu kolędy. - Do kurii systematycznie płacimy sporo pieniędzy. Sporo - odpowiedział ksiądz Wachowiak.

Duchowny z wielkopolskiej parafii regularnie komentuje bieżące wydarzenia i stara się wpływać na odbiorców. W jednym ze swoich wpisów zwrócił uwagę na niepokojące obserwacje, dotyczące Bożego Narodzenia. - Adwent się skończył. Nawet się porządnie nie rozpoczął, a ludzie żyją już magią świąt. Czasem ta aura nie ma nic wspólnego z Jezusem. Bywa, że to tylko emocje. Przyniosą tyle pożytku, co chwilowa rozkosz. Wielka szkoda. Czekanie ma sens. Uczy dojrzałości, o którą nie zabiegamy - napisał ksiądz Wachowiak i zachęcił tym samym do refleksji.

