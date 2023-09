Kontrowersyjny ksiądz z Wielkopolski

Ksiądz Daniel Wachowiak, proboszcz parafii św. Brata Alberta w Koziegłowach pod Poznaniem dał się poznać nie tylko swoim parafianom, ale także użytkownikom serwisu X (dawniej Twitter). Krytykował poznaniaków po wyborach samorządowych, gdy Jacek Jaśkowiak otrzymał reelekcję, komentował sprawę dopuszczenia mąki ze świerszczy, oraz wiele innych spraw związanych z wiarą, ale i polityką

"Pan Bóg miłuje Prawo i Sprawiedliwość"?

Na swoim profilu na X ksiądz Daniel Wachowiak w czwartkowy wieczór, 14 września wrzucił następującego tweeta: - na moją proboszczowską odpowiedzialność, poprosiłem czytających i śpiewających, by ze względu na potężne emocje w naszym Narodzie, gdy na Liturgii pojawia się Psalm "prawo i sprawiedliwość" wykonywali go jako "sprawiedliwość i prawo" - czytamy w tweecie księdza Wachowiaka.

Poseł PiS z Wielkopolski krytykuje księdza!

Zdania internautów co do tej praktyki księdza są podzielone. Zdecydowanie oberwało się duchownemu jednak od jednego z posłów PiS. - Proszę nie angażować swoich poglądów politycznych do liturgii Mszy św - odpowiedział proboszczowi kandydat na posła z okręgu kalisko-leszczyńskiego z list PiS Jan Mosiński, także poseł tej kadencji.