Zoperował 13-latkę wbrew przepisom i uratował jej życie. "Odchodziła już na izbie przyjęć"

Kościan: Seks na ławce! Nagranie wyciekło do sieci, policja zna tożsamość jednego z kochanków

Robili to w biały dzień!

Lekarz z Obornik nie wahał się nawet przez moment. Uratował życie 13-letniej dziewczynki

Wszystko rozegrało się późnym popołudniem 1 lipca. Do szpitala w Obornikach, trafiła 13-letnia dziewczynka po upadku z konia. Zwierzę kopnęło także dziecko w brzuch.

Po wykonanych badaniach i konsultacjach lekarskich zdecydowano o transporcie dziewczynki ze Izby Przyjęć Szpitala w Obornikach do Szpitala Dziecięcego w Poznaniu.

Jednak stan zdrowia dziewczynki drastycznie się pogorszył. To właśnie wtedy zdecydowano o odstąpieniu procedury transportu i w trybie pilnym , ratującym życie przewieziono dziecko na oddział chirurgii. W ciągu kilku minut blok operacyjny był gotowy, a lek. med. Robert Brdąkała zdecydował o operacji usunięcia śledziony i zatrzymaniu krwotoku.

Jak podkreśla lekarz w rozmowie z "Głosem Wielkopolskim", stan dziewczynki od początku był ciężki.

- Była we wstrząsie hipowolemicznym, podjęto decyzję w trybie pilnym, by wykonać zabieg operacyjny. W trakcie jego trwania stwierdzono rozerwanie śledziony i stłuczenie nerki lewej - przekazał w rozmowie z "Głosem Wielkopolskim" lek. med. Robert Brdąkała.

Dziewczynka nie przeżyłaby transportu do szpitala w Poznaniu, dlatego zdecydowano by wbrew przepisom przeprowadzić operację w Obornikach. Według przepisów pacjenci do 18 roku życia powinni być operowani w szpitalach pediatrycznych.

- Dziewczynka jednak odchodziła nam już na izbie przyjęć. Musieliśmy podjąć ryzyko i przystąpić do operacji - dodał w rozmowie z mediami lekarz Brdąkała.

Zespół, który podjął ryzyko i przeprowadził operację, uratował 13-latce życie. Po operacji dziewczynka trafiła na oddział intensywnej terapii, a po dwóch dniach trafiła na oddział chirurgii. Jej życiu nie zagraża już żadne niebezpieczeństwo.

Sonda Czy boisz się o swoje dziecko? Tak, świat jest niebezpieczny Nie, ufam swoim pociechom Nie mam zdania