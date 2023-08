Magiczne miejsce w Wielkopolsce. To najczystsze jezioro w kraju

Z komunikatu KPP w Wolsztynie dowiadujemy się, że cała sprawa miała swój początek w pierwszych dniach lipca, kiedy to dyżurny KPP w Wolsztynie otrzymał informację przekazaną za pośrednictwem numeru alarmowego 112 dotyczącą osoby znajdującej się na cmentarzu żołnierzy radzieckich w Wolsztynie. Wszystko działo się ok. godziny 2 w nocy. Zgłaszający alarmował o "świetle latarki, które przemieszcza się po cmentarzu".

- Przekazana informacja została zweryfikowana przez policjantów. Mundurowi bardzo szybko dotarli we wskazane miejsce, gdzie zauważyli znanego im 29-letniego wolsztynianina. Mężczyzna na widok policjantów podjął ucieczkę gubiąc po drodze narzędzia, które miał ze sobą i części swojej garderoby - informuje asp. szt. Wojciech Adamczyk, oficer prasowy KPP Wolsztyn.

Wolsztyn: Nieudany pościg policji. Zatrzymali złodzieja po kilku tygodniach

Policjanci przyznają, że pomimo podjętego pościgu funkcjonariuszom nie udało się zatrzymać mężczyzny. Skutku nie przyniosło też sprawdzenie pobliskich posesji i ulic, w kierunku których uciekł. Na szczęście dla stróżów prawa - rozpoznali oni podejrzanego i jego namierzenie miało być kwestią czasu.

- Powód zachowania mężczyzny wyjaśnił się po chwili, gdy mundurowi wrócili na cmentarz. Po dokładnym sprawdzeniu nekropolii policjanci zabezpieczyli 16 mosiężnych płyt nagrobnych, które złodziej zdemontował i przygotował do wyniesienia. Wolsztynianin ukrywał się przez kilka tygodni. Późnym wieczorem 23 lipca został zauważony przez policjantów Wydziału Kryminalnego w rejonie ulicy Żeromskiego. Po krótkim pościgu zatrzymali go i obezwładnili, a następnie doprowadzili do policyjnego aresztu - informuje wolsztyńska policja.

Wolsztyn: Zarzuty dla 29-latka za "działalność" na cmentarzu i nie tylko

Policja podaje, że zatrzymany mężczyzna usłyszał zarzut dotyczący ograbienia grobów na cmentarzu żołnierzy radzieckich i zaboru 16 mosiężnych tablic pamiątkowych, za co grozi kara pozbawienia wolności do 8 lat. Dodatkowo, w związku z wszczętym przeciwko niemu wcześniej postępowaniem, wolsztynianin usłyszał zarzut kradzieży elektronarzędzi o wartości około 3000 złotych, których dopuścił się w czerwcu bieżącego roku.

- Materiały dotyczące przedstawionych przez policjantów zarzutów przekazane zostaną do sądu, a wolsztynianin odpowie za popełnione przestępstwa. Odbywanie kary pozbawienia wolności rozpoczął niemal natychmiast, gdy prosto z policyjnego aresztu trafił do zakładu karnego, w związku ze skierowanym do sądu aktem oskarżenia za wcześniejsze przestępstwa - podsumowuje oficer prasowy KPP Wolsztyn.

