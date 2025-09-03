Około 5:20 rano mieszkańcy Tulec zauważyli żubra przy ul. Dębowej i wezwali policję.

Zwierzę spokojnie chodziło po ogrodzie i zajadało tuje.

Okazało się, że to żubr Pajor, który uciekł z prywatnej zagrody w Szewcach, oddalonej o 3 km.

Policjanci zabezpieczyli teren do czasu przyjazdu właściciela i lekarza weterynarii.

Zwierzę wróciło bezpiecznie do zagrody – nikomu nic się nie stało.

Funkcjonariusze sprawdzają, w jakich okolicznościach żubr wydostał się z zagrody.

Żubr europejski to gatunek chroniony, w Polsce żyje ich około 3 tysiące.

Do czasu ich przyjazdu mundurowi pilnowali, by do zwierzęcia nikt się nie zbliżał. - Wezwaliśmy także lekarza weterynarii, który posiada uprawnienia do uśpienia zwierzęcia na czas transportu - tłumaczy Anna Klój. Zwierzę wróciło do swojej zagrody. Na szczęście, nikomu nic się nie stało. - Będziemy teraz sprawdzać w jakich okolicznościach żubr wydostał się z zagrody - mówi na koniec policjantka.

Żubr europejski to ogromny ssak. Samiec żubra (zwany bykiem) waży od 440 do 900 kg, samica (żubrzyca) od 320 do 640 kg. Żyje w stadach, w puszczach, lasach i na łąkach. Jest roślinożercą. W Polsce żyje ich około 3 tysięcy. Jest to gatunek chroniony. W populacji żubrów dziko żyjących samce dożywają 20 lat, a samice rzadko przekraczają 25. rok życia. Żubry to spokojne zwierzęta, które nie szukają kontaktu z ludźmi, jeśli natomiast znalazł się już z jakiegoś powodu blisko człowieka, należy zachować spokój. Sprowokowane zwierzęta mogą stać się agresywne.