Policja we Wrześni wyjaśnia okoliczności śmierci 79-letniego mężczyzny, którego zwęglone ciało znaleziono na prywatnej posesji w Żydowie w gminie Kołaczkowo - do sprawy zatrzymano 34-latka. Mundurowi otrzymali w tej sprawie zgłoszenie w piątek, 7 lutego, o godz. 15.38, a gdy dotarli na miejsce, przebywał tam również zatrzymany; 34-latek był trzeźwy.

Częściowo spalone zwłoki znajdowały się na tyłach zabudowań, gdzie jak ustaliła policja, obaj mężczyźni wynajmowali lokale mieszkaniowe. Na niedzielę, 9 lutego, zaplanowano sekcję zwłok znalezionego na posesji denata. Na razie nie wiadomo, czy 79-latek mógł zginąć w wyniku działania osób trzecich, czy nie.

- Czynności na miejscu zdarzenia były prowadzone pod nadzorem prokuratora rejonowego we Września i koronera. Ciało mężczyzny zostało przetransportowane do Zakładu Medycyny Sądowej w Poznaniu. W tej sprawie zostanie wszczęte śledztwo, które ma wyjaśnić przebieg wypadków i potwierdzić tożsamość denata - przekazał "Super Expressowi" asp. Adam Wojciński, rzecznik Komendy Powiatowej Policji we Wrześni.

O sprawie poinformowało wcześniej Radio Poznań.

36-latek spłonął na przystanku. Ruszył proces oskarżonego o zabójstwo