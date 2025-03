Zwłoki 47-latka na poboczu drogi! Służby ujawniają: "Nie można wykluczyć udziału osób trzecich"

to cud, że żyje!

Tragiczne odkrycie w Trzebowie. Nie żyje 47-letni mężczyzna

Jak przekazuje portal ostrow.tv, pierwsze zgłoszenie do służb wpłynęło około godziny 12:00, kiedy świadkowie zauważyli niepokojącą sytuację. Na miejsce natychmiast skierowano ratowników medycznych, którzy podjęli trwającą ponad godzinę reanimację.

Niestety, życia mężczyzny nie udało się uratować. Przed godziną 15:00 do działań włączono również Ochotniczą Straż Pożarną z Dobrzycy, której zadaniem było osłonięcie zwłok parawanem.

Śledztwo w toku. Nie wykluczają udziału osób trzecich

– Na ten moment absolutnie nie można wykluczyć udziału osób trzecich – poinformował dziennikarzy portalu jeden z pracowników służb obecnych na miejscu. Sprawą zajmuje się prokurator z Prokuratury Rejonowej w Pleszewie, który przeprowadzi oględziny miejsca zdarzenia oraz zdecyduje o zabezpieczeniu kluczowych dowodów.

Monika Kołaska z Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie zaznacza, że na razie nic nie wskazuje na to, by doszło do wypadku drogowego. W rozmowie z portalem Pleszew24.info policjantka zaznaczyła, że w sprawie zostaną przesłuchani także świadkowie.

Ciało mężczyzny zostało zabezpieczone do sekcji zwłok, która ma pomóc ustalić przyczynę śmierci. Policja kontynuuje śledztwo, aby wyjaśnić wszystkie okoliczności tego tragicznego zdarzenia.

Policjanci wywozili mieszkańców Piątku do lasu i bili. Marcin nie przeżył