Henryk zginął, bo trzymał w domu gotówkę? Nowe informacje w sprawie zabójstwa drwala z Wielkopolski

- Wszystkie wnioski wskazywały na to, że pan Henryk znał swoich zabójców i wpuścił ich do mieszkania - mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji dodając, że technicy zabezpieczyli liczne ślady, które zostały poddane analizom. Teraz to już tylko kwestia czasu, gdy zbrodniarz odpowie za zabójstwo.