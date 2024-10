Przerażające odkrycie w Wągrowcu. Przechodzień zauważył ciało w zaroślach

Tu chat GPT przeczyta ci Biblię! Zaglądamy do pierwszej Nano Kaplicy w Polsce [ZDJĘCIA, WIDEO]

Jak informuje portal wrc.pl, do odkrycia ciała doszło w czwartek, 3 października w zaroślach przy rzece Wełna w Wągrowcu. Na miejsce natychmiast wezwano służby. Teren został zabezpieczony. Policja ustaliła tożsamość mężczyzny.

Asp. Dominik Zieliński, rzecznik policji w Wągrowcu wyjaśniła dziennikarzom "epoznan.pl", że zwłoki zostały ujawnione przez przechodnia w rzece w pobliżu mostu kolejowego.

- Policjanci ustalili już jego tożsamość. Z ustaleń poczynionych na miejscu wynika, że mężczyzna mógł przygotowywać stanowisko do wędkowania i wówczas wpaść do wody. Ciało 50-letniego mieszkańca Wągrowca, decyzją prokuratora dyżurnego, zostało zabezpieczone do badań patomorfologicznych. Okoliczności zdarzenia są wyjaśniane - przekazał portalowi.

