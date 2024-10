Ks. Radek Rakowski znany jest z tego, że nie boi się mówić o rzeczach trudnych, a swoje kapłaństwo traktuje misyjnie. Właśnie przeprowadza w Poznaniu duszpasterską rewolucję. W swojej kaplicy, którą zbudował w bloku wprowadził innowacyjne rozwiązania ze sztuczną inteligencją. O co chodzi?

- O kościół dostępny dla wszystkich 24 godziny na dobę - mówi ks. Radek. Inspiracja przyszła z… handlu, bo na rynku są już między innymi sklepy dostępne bezobsługowa i całodobowo. Wszystko po to, by wierni mogli pomodlić się w dowolnej chwili, a nie tylko wtedy, gdy trwają nabożeństwa. - Nasza kaplica jest to też miejsce na spotkania, rozmowy i wspólne picie kawy - mówi duszpasterz.

Co trzeba zrobić, żeby wejść do kaplicy?

Do wejścia do kaplicy potrzebne jest zainstalowanie aplikacji. Cały system był wykonany wraz z firmą zajmującą się rozwiązaniami inteligentnych domów. Parafianie zakładają w aplikacji konto, by zamek mógł odblokować drzwi. W środku kaplicą zawiaduje specjalnie wytrenowany model Chat GPT, którego wdrażanie zajęło cały rok.

Chat nie zrobi jednak za księdza wszystkiego. - Niestety, nie mogę przeprowadzić spowiedzi, ponieważ jestem asystentem wirtualnym, a spowiedź to sakrament, który może być udzielony tylko przez kapłana - informuje wirtualny asystent, który przy okazji informuje o godzinach spowiedzi i podaje kontakt do księdza Radka.

Asystenta można za to poprosić o przeczytanie fragmentu Biblii czy pomoc w modlitwie. - Polskie parafie muszą się otworzyć na nowe technologie. Takie mamy czasy - dodaje na koniec Rakowski. Wszystko było możliwe dzięki internetowej zrzutce.

