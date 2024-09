- To będzie duży, nowoczesny węzeł przesiadkowy. Wszyscy wiemy, jak ważna to inwestycja dla naszego miasta. Wiadukt będzie oczywiście służył obsłudze ruchu lokalnego, ale także ma zapewnić sprawny dojazd na lotnisko, również pasażerom, którzy będą przyjeżdżali do Radomia pociągiem. Dziś od pasażerów korzystających z lotniczych połączeń z Radomia docierają do nas bardzo pozytywne opinie, jeśli chodzi o jakość obsługi. Cieszę się, że w przyszłym roku dołożymy do tego jakże ważnego dla Radomia projektu kolejną cegiełkę w postaci tego udogodnienia dla podróżnych – mówiła podczas wizytacji na placu budowy wiceprezydent Radomia Katarzyna Kalinowska.