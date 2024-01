Radomskie lotnisko obsłużyło 100 tys. osób. „Duże zainteresowanie podróżnych”

Radomskie lotnisko obsłużyło 100 tys. pasażerów. „Spory potencjał”

Lotnisko Warszawa-Radom zostało oficjalne otwarte 27 kwietnia. Tego dnia zaczęło też obsługiwać pasażerów. Przez 8 miesięcy port obsłużył blisko 103,5 tys. pasażerów! − To ponad 5 razy więcej niż w okresie swojego poprzedniego funkcjonowania, kiedy to łącznie w ciągu 2 lat, ówczesny port odprawił 19,5 tys. podróżnych − czytamy w oficjalnym komunikacie opublikowanym przez Polskie Porty Lotnicze.

Obecnie z radomskiego lotniska można dolecieć do Rzymu, do Szarm el-Szejk oraz do Larnaki na Cyprze. Znane są już pierwsze kierunki lotów w letniej siatce połączeń. PLL LOT uruchomiły sprzedaż biletów do: Rzymu, Ochrydy, Podgoricy, Prewezy i Tirany. Z kolei biura podróży oferują wakacje z wylotem z Lotniska Warszawa-Radom m.in.: w Antalyi, Marsa Alam, Burgas, Warnie, Barcelonie czy na Krecie.

Wielkie otwarcie lotniska Warszawa-Radom

Lotnisko Warszawa-Radom im. Bohaterów Radomskiego Czerwca 1976 roku położone jest 3 km od centrum Radomia. Otwarcie nowego, ultranowoczesnego portu, śmiało można określić mianem lotniczego wydarzenia roku.

Port może obsłużyć nawet 3 milionów pasażerów rocznie, a po ewentualnej rozbudowie nawet 6 milionów! − Terminal ma powierzchnię ponad 30 tys. mkw., czyli tyle co cztery pełnowymiarowe boiska do piłki nożnej. Szybką obsługę gwarantuje 31 stanowisk odprawy (check-in), 9 bramek wylotowych, 6 stanowisk kontroli paszportowej, 3 linie kontroli bezpieczeństwa oraz 2 karuzele odbioru bagażu − czytamy na stronie radomskiego lotniska.