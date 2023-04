Lotnisko Warszawa-Radom. Pierwsi pasażerowie wylądowali. Mówią nam o wrażeniach z podróży

Lotnisko Warszawa-Radom. Pierwsi pasażerowie mówią nam co myślą

Samolot z Paryża wylądował na nowo otwartym lotnisku Warszawa-Radom chwilę przed czasem, około godz. 21:55. Na miejscu był reporter „Super Expressu” Piotr Lis, który zapytał pasażerów o wrażenia z podróży. - O locie do Radomia dowiedziałam się dzisiaj rano. Byłam zaskoczona tym nowym połączeniem. Na miejscu czekała na mnie cała moja rodzina. Jedziemy teraz prosto do Krakowa. Do tej pory latałam do Warszawy lub właśnie do Krakowa, jednak skusiła mnie niższa cena w porównaniu do pozostałych połączeń - powiedziała Sonia (26 l.). Podobnie zadowolony z podróży był młody radomianin. - Prowadzę bloga podróżniczego i wiele podróżuję. Terminal i cały obiekt bardzo mi się podobają. Często wyjeżdżam i na pewno będę korzystał z tego lotniska. Cieszę się, że mogłem przylecieć do rodzinnego miasta prosto z Paryża - przekazał naszemu reporterowi Bartek (17 l.).

Ultranowoczesne lotnisku w Radomiu już otwarte. Co myślą o nim mieszkańcy miasta?

O wrażenia, jakie robi nawa inwestycja, zapytaliśmy również mieszkańców Radomia. Nie kryją oni swojego zadowolenia nowoczesnym lotniskiem.

- Projekt piękny i faktycznie, jak wszedłem do środka, zaparło mi dech w piersiach. To świetnie przygotowany, ultranowoczesny terminal - powiedział nam 50-letni Paweł. - Jestem bardzo zadowolony z budowy tego lotniska. Jestem rodowitym Radomianinem i spodziewam się, że nie raz pojawię się tutaj, na sali odlotów. Mam wielką nadzieję, że lotnisko będzie gigantycznym sukcesem i Radom przestanie być postrzegany tylko jako "miasto z memów” - stwierdził z kolei 48-letni Przemek. Z otwarcia lotniska Warszawa-Radom cieszy się również 49-letni Leszek. - Zdarza się, że w roku podróżuję samolotami kilka razy. Teraz nie będę musiał podróżować do Warszawy, Krakowa czy innych lotnisk, tylko będę mógł skorzystać z naszego, radomskiego - powiedział naszemu reporterowi.

Lotnisko Warszawa-Radom

Lotnisko Warszawa-Radom im. Bohaterów Radomskiego Czerwca 1976 roku położone jest 3 km od centrum Radomia. Ultranowoczesny może obsłużyć do 3 milionów pasażerów rocznie! Terminal radomskiego lotniska ma powierzchnię ponad 30 tys. mkw., a szybką obsługę gwarantuje 31 stanowisk odprawy, 9 bramek wylotowych, 6 stanowisk kontroli paszportowej, 3 linie kontroli bezpieczeństwa oraz 2 karuzele odbioru bagażu.

Z lotniska Warszawa-Radom odbywać się będą zarówno regularne rejsy obsługiwane przez PLL LOT, jak i turystyczne loty czarterowe.

