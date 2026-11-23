Ostatnie chwile na nagraniu. Wszedł do morza i już nie wrócił
Prywatni detektywi i dziennikarze śledczy, wynajęci przez rodzinę, odtworzyli ostatnie godziny aktywności Roberta Bąka. Kluczowe okazały się nagrania z hotelowego monitoringu z 5 listopada. Brat zaginionego, Grzegorz, bez wahania rozpoznał na nich 53-latka.
Na filmie widać, jak Robert idzie na plażę, kładzie rzeczy przy leżaku, a następnie wchodzi do morza. Pływa przez jakiś czas. W pewnym momencie jego postać zostaje zasłonięta przez falę i mężczyzna znika z pola widzenia kamery.
Zespół sprawdzał również możliwość jego powrotu na brzeg. W dostępnych polach widzenia kamer i przeanalizowanych odcinkach nie odnaleziono ujęcia pokazującego wyjście Roberta z morza - mówi Dawid Burzacki, koordynator zespołu detektywów.
W ocenie śledczych najbardziej prawdopodobny scenariusz to tragiczny wypadek i utonięcie.
Sześć dni, które budzą grozę. Plecak na leżaku, nietknięty pokój
Największe kontrowersje budzi jednak nie sam wypadek, a rażące opóźnienie w rozpoczęciu akcji poszukiwawczej. Plecak Roberta z rzeczami osobistymi został znaleziony przez obsługę hotelu na plaży już 5 listopada, czyli w dniu zaginięcia. Mimo to poszukiwania na szeroką skalę ruszyły dopiero 11 listopada.
Co więcej, według nieoficjalnych informacji pokój Polaka od 5 listopada pozostawał nietknięty. Pościelone łóżko i brak śladów użytkowania były kolejnym, potężnym sygnałem alarmowym, że z gościem dzieje się coś złego.
Przeraża mnie, że człowieka zaczęto szukać dopiero po sześciu dniach. Przy znalezionym plecaku i informacjach o nieużywanym pokoju oczekujemy od hotelu dokładnego wyjaśnienia - mówi wprost Dawid Burzacki.
Sześciodniowe opóźnienie nazywa „poważnym zastrzeżeniem do działania personelu i hotelowych procedur bezpieczeństwa”.
Kalendarium zaniechań. Kluczowe daty w sprawie Roberta Bąka
Aby zobrazować skalę problemu, wystarczy spojrzeć na chronologię zdarzeń. Czas, który upłynął między zaginięciem a startem poszukiwań, jest trudny do wytłumaczenia.
|Data
|Zdarzenie
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5 listopada
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Robert Bąk wchodzi do morza i znika z nagrań. Jego plecak zostaje znaleziony na plaży przez obsługę hotelu.
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5-11 listopada
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Pokój Roberta pozostaje nietknięty, co powinno być sygnałem dla personelu.
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11 listopada
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Oficjalne rozpoczęcie poszukiwań przez tureckie służby.
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16 listopada
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Rodzina prosi o pomoc zespół detektywów i dziennikarzy śledczych.
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19 listopada
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Analiza monitoringu potwierdza ostatnie chwile Roberta na plaży.
Kto ponosi odpowiedzialność?
Zespół detektywów podkreśla, że szybka analiza monitoringu zaraz po znalezieniu plecaka mogła skierować uwagę na morze i uruchomić akcję ratunkową. Dlaczego tak się nie stało? Wciąż nie wiadomo, kto dokładnie wiedział o znalezionych rzeczach i nietkniętym pokoju oraz jakie decyzje podjął.
Zgodnie z prawem organizator wyjazdu odpowiada za podróżnego i ma obowiązek udzielić mu pomocy w trudnej sytuacji. Burzacki pyta wprost:
Czy rola biura podróży sprowadza się tylko do rezerwacji?
Kiedy hotel poinformował rezydenta o nieobecności gościa?
Jakie działania podjęło biuro po otrzymaniu tych informacji?
Czy sprawdzono, co hotel zrobił z plecakiem i nagraniami z monitoringu?
Rodzina wróciła bez brata. "Chcę wiedzieć, dlaczego nikt nie reagował"
Rodzina Roberta Bąka wróciła już do Polski, ale wciąż nie odnalazła bliskiego. Ustalenia detektywów zostały przekazane tureckim i polskim służbom, które kontynuują postępowanie. Zakończenie pracy zespołu na miejscu nie zamyka sprawy.
Robert jest moim bratem. Chcę go odnaleźć. I chcę wiedzieć, dlaczego przez sześć dni nie rozpoczęto poszukiwań, choć jego plecak był już znaleziony - mówi z bólem Grzegorz Bąk.
To pytanie wciąż pozostaje bez odpowiedzi i rzuca cień na procedury bezpieczeństwa w popularnym turystycznym kurorcie. Choć nie można stwierdzić, czy wcześniejsza reakcja uratowałaby życie Polaka, wyjaśnienie sześciodniowej bezczynności jest moralnym obowiązkiem wobec rodziny.