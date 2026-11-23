Ostatnie chwile na nagraniu. Wszedł do morza i już nie wrócił

Prywatni detektywi i dziennikarze śledczy, wynajęci przez rodzinę, odtworzyli ostatnie godziny aktywności Roberta Bąka. Kluczowe okazały się nagrania z hotelowego monitoringu z 5 listopada. Brat zaginionego, Grzegorz, bez wahania rozpoznał na nich 53-latka.

Na filmie widać, jak Robert idzie na plażę, kładzie rzeczy przy leżaku, a następnie wchodzi do morza. Pływa przez jakiś czas. W pewnym momencie jego postać zostaje zasłonięta przez falę i mężczyzna znika z pola widzenia kamery.

Zespół sprawdzał również możliwość jego powrotu na brzeg. W dostępnych polach widzenia kamer i przeanalizowanych odcinkach nie odnaleziono ujęcia pokazującego wyjście Roberta z morza - mówi Dawid Burzacki, koordynator zespołu detektywów.

W ocenie śledczych najbardziej prawdopodobny scenariusz to tragiczny wypadek i utonięcie.

Sześć dni, które budzą grozę. Plecak na leżaku, nietknięty pokój

Największe kontrowersje budzi jednak nie sam wypadek, a rażące opóźnienie w rozpoczęciu akcji poszukiwawczej. Plecak Roberta z rzeczami osobistymi został znaleziony przez obsługę hotelu na plaży już 5 listopada, czyli w dniu zaginięcia. Mimo to poszukiwania na szeroką skalę ruszyły dopiero 11 listopada.

Co więcej, według nieoficjalnych informacji pokój Polaka od 5 listopada pozostawał nietknięty. Pościelone łóżko i brak śladów użytkowania były kolejnym, potężnym sygnałem alarmowym, że z gościem dzieje się coś złego.

Przeraża mnie, że człowieka zaczęto szukać dopiero po sześciu dniach. Przy znalezionym plecaku i informacjach o nieużywanym pokoju oczekujemy od hotelu dokładnego wyjaśnienia - mówi wprost Dawid Burzacki.

Sześciodniowe opóźnienie nazywa „poważnym zastrzeżeniem do działania personelu i hotelowych procedur bezpieczeństwa”.

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Kalendarium zaniechań. Kluczowe daty w sprawie Roberta Bąka

Aby zobrazować skalę problemu, wystarczy spojrzeć na chronologię zdarzeń. Czas, który upłynął między zaginięciem a startem poszukiwań, jest trudny do wytłumaczenia.

Data Zdarzenie 5 listopada Robert Bąk wchodzi do morza i znika z nagrań. Jego plecak zostaje znaleziony na plaży przez obsługę hotelu. 5-11 listopada Pokój Roberta pozostaje nietknięty, co powinno być sygnałem dla personelu. 11 listopada Oficjalne rozpoczęcie poszukiwań przez tureckie służby. 16 listopada Rodzina prosi o pomoc zespół detektywów i dziennikarzy śledczych. 19 listopada Analiza monitoringu potwierdza ostatnie chwile Roberta na plaży.

Kto ponosi odpowiedzialność?

Zespół detektywów podkreśla, że szybka analiza monitoringu zaraz po znalezieniu plecaka mogła skierować uwagę na morze i uruchomić akcję ratunkową. Dlaczego tak się nie stało? Wciąż nie wiadomo, kto dokładnie wiedział o znalezionych rzeczach i nietkniętym pokoju oraz jakie decyzje podjął.

Zgodnie z prawem organizator wyjazdu odpowiada za podróżnego i ma obowiązek udzielić mu pomocy w trudnej sytuacji. Burzacki pyta wprost:

Czy rola biura podróży sprowadza się tylko do rezerwacji?

Kiedy hotel poinformował rezydenta o nieobecności gościa?

Jakie działania podjęło biuro po otrzymaniu tych informacji?

Czy sprawdzono, co hotel zrobił z plecakiem i nagraniami z monitoringu?

Rodzina wróciła bez brata. "Chcę wiedzieć, dlaczego nikt nie reagował"

Rodzina Roberta Bąka wróciła już do Polski, ale wciąż nie odnalazła bliskiego. Ustalenia detektywów zostały przekazane tureckim i polskim służbom, które kontynuują postępowanie. Zakończenie pracy zespołu na miejscu nie zamyka sprawy.

Robert jest moim bratem. Chcę go odnaleźć. I chcę wiedzieć, dlaczego przez sześć dni nie rozpoczęto poszukiwań, choć jego plecak był już znaleziony - mówi z bólem Grzegorz Bąk.

To pytanie wciąż pozostaje bez odpowiedzi i rzuca cień na procedury bezpieczeństwa w popularnym turystycznym kurorcie. Choć nie można stwierdzić, czy wcześniejsza reakcja uratowałaby życie Polaka, wyjaśnienie sześciodniowej bezczynności jest moralnym obowiązkiem wobec rodziny.

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