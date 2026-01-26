Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.
QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Autor miał urodziny! Zrób mu prezent i zdobądź min. 6/10
2026-01-26 4:17
Zapomnij o nudnym poniedziałku! Mamy dla Ciebie dawkę intelektualnej rozrywki – quiz z wiedzy ogólnej, który pobudzi Twoje szare komórki. Ale to nie wszystko! Autor testu dopiero co świętował swoje urodziny. Pokaż mu, jak bardzo cenisz jego pracę i zdobądź co najmniej 6 punktów. To wyjątkowy dzień, więc daj z siebie wszystko i udowodnij, że jesteś mistrzem wiedzy ogólnej!