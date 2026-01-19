QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Wyjątkowo pytania wymyśliła AI! Pokonasz ją?

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2026-01-19 4:25

Zapomnij o tradycyjnych quizach! W poniedziałek czeka na Ciebie wyjątkowe wyzwanie – test z wiedzy ogólnej, którego pytania wyjątkowo stworzyła... sztuczna inteligencja! Czy algorytm potrafi zaskoczyć trudnymi pytaniami? Czy Twoja wiedza wystarczy, by pokonać cyfrowego przeciwnika? Sprawdź to sam!

Quiz wiedzy ogólnej

i

Autor: Shutterstock QUIZ
QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Wyjątkowo pytania wymyśliła AI! Pokonasz ją?
Pytanie 1 z 10
Który z tych filozofów jest uważany za ojca egzystencjalizmu?

Polecany artykuł:

QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Wiesz, kto zabił Minotaura? Klawo! …

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

QUIZ SE
QUIZ WIEDZA OGÓLNA