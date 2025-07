QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Nie daj ciała i przekrocz choć połowę!

Jak co poniedziałek zapraszamy do zmierzenia się z naszym testem z wiedzy ogólnej. Choć jak zawsze jest naprawdę niełatwy, to nie wyobrażamy sobie, żebyście nie zdołali wskazać choć pięciu poprawnych odpowiedzi. Mamy nadzieję, że nie jesteśmy zanadto optymistyczni w tej kwestii!

i Autor: Shutterstock