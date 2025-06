14-latka zginęła w pożarze bloku w Rzeszowie! Poszkodowanych zostało wiele osób [ZDJĘCIA]

14-latka to ofiara śmiertelna pożaru, który wybuchł w mieszkaniu na 4. piętrze w bloku przy ul. Popiełuszki w Rzeszowie. Płomienie pojawiły się w środę, 18 czerwca, ok. godz. 20.40. Część mieszkańców budynku ewakuowali strażacy i policjanci, a z objętego ogniem lokum wyniesiono 69-letniego mężczyznę, który trafił do szpitala. Łącznie osiem osób zostało poszkodowanych w pożarze.