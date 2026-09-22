16-letni Alan odszedł nagle. Szkoła pogrążona w żałobie: „Trudno nam uwierzyć”

W poniedziałek, 21 września, Zespół Szkół Mechanicznych im. Stanisława Staszica w Krośnie opublikował na Facebooku poruszające pożegnanie swojego ucznia. 16-letni Alan zginął w tragicznym wypadku, do którego doszło w sobotę, 19 września wieczorem w Jasienicy Rosielnej na Podkarpaciu.

„Alanie, trudno nam uwierzyć, że nie ma Cię już z nami…” – rozpoczęła swój wpis szkoła.

„Byłeś jednym z nas”

Szkolna społeczność wspomina Alana jako ciepłego, życzliwego i serdecznego młodego człowieka. Nastolatek był uczniem trzeciej klasy Technikum i, jak podkreślili jego nauczyciele oraz koledzy, kochał motoryzację i szybkie pojazdy.

„Byłeś jednym z nas – kolegą, przyjacielem i wspaniałym uczniem, którego zapamiętamy też jako osobę ciepłą, życzliwą, serdeczną i pełną uśmiechu” – napisali przedstawiciele szkoły.

Po śmierci 16-latka jego miejsce w klasie i szkolna ławka pozostały puste.

„Dziś Twoja ławka, miejsce w klasie i szkolne korytarze przypominają nam o tym, jak bardzo będzie nam Ciebie brakowało” – czytamy w pożegnaniu.

Na koniec nauczyciele, pracownicy oraz uczniowie zwrócili się bezpośrednio do Alana: „Dziękujemy, że byłeś z nami. Pozostaniesz w naszej pamięci”.

Tragiczny wypadek w Jasienicy Rosielnej

Przypomnijmy, że do tragedii doszło w sobotę, 19 września, w Jasienicy Rosielnej w powiecie brzozowskim. Jak informował portal Nowiny24.pl, zgłoszenie o wypadku wpłynęło do służb po godz. 21.

Według wstępnych ustaleń 16-latek jechał motocyklem crossowym, gdy z nieustalonych dotąd przyczyn stracił panowanie nad maszyną, zjechał z trasy i uderzył w przydrożne drzewo. Nastolatek został odnaleziony w rowie, niedaleko cmentarza.

Na miejscu natychmiast rozpoczęła się akcja ratunkowa. Mimo podjętej reanimacji życia 16-latka nie udało się uratować.

Dokładne okoliczności i przyczyny tragicznego wypadku wyjaśniają policjanci oraz prokuratura.