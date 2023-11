19-latek oszukał aż 500 osób. Podszywał się pod innych i wyłudzał pieniądze

Słowaccy przewoźnicy dołączą do protestu na granicy. Polacy chcą zaostrzyć strajk

Podkarpacie. Seryjny oszust złapany. Naciągał ludzi i używał fałszywej tożsamości

Młody, bo 19-letni mężczyzna z województwa lubuskiego znalazł sobie "ciekawy" sposób na życie. Zaczął oszukiwać ludzi przez internet. Wystawiał oferty sprzedaży na sprzęt elektroniczny oraz artykuły AGD, ale w rzeczywistości nie był w ich posiadaniu. Aby uniknąć złapania podszywał się pod inne osoby.

Mężczyzna, chociaż zamieszkuje w województwie lubuskim, to został aresztowany przez policjantów z Podkarpacia. Jak do tego doszło? Otóż 8 listopada br. dostali oni zgłoszenie o oszustwie. Jeden z mieszkańców zgłosił, że chciał kupić laptop, ale po zapłaceniu 3000 zł kontakt ze sprzedającym się urwał.

Służby po nitce do kłębka doszły, że 19-latek zamieszkuje w Świebodzinie. Z Podkarpacia pojechali do jego miejscowości i tam przyskrzynili gagatka. Znaleźli w jego posiadaniu kilkadziesiąt sztuk kart sim zarejestrowanych na różne osoby, telefony i laptop, z którego wstawiał fałszywe ogłoszenia. Okazało się, że w sąsiadującym województwie ma już postępowanie, w którym odpowie za oszukanie około 500 osób w ciągu swojej wątpliwej "kariery". Nie wiadomo, czy nie zgłosi się więcej poszkodowanych, sprawa jest rozwojowa. Na razie 19-latkowi złapanemu na Podkarpaciu grozi od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

Mafia "wnuczków" rozbita. Wielka akcja policji, 5 zatrzymanych za oszustwa i narkotyki Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.