23-latka śmiertelnie rażona prądem! Weszła na słup. Tragiczny finał imprezy na Podkarpaciu

Dramat podczas imprezy. Nie żyje 23-latka

Dramat rozegrał się w niedzielę 12 kwietnia, około godz. 19, w miejscowości Grzegorzówka w powiecie rzeszowskim. 23-letnia kobieta, mieszkanka Husowa brała udział w imprezie. W pewnym momencie 23-latka wspięła się na słup wysokiego napięcia i została rażona prądem.

Informację o tym zdarzeniu przekazała przekazała Polskiemu Radiu Rzeszów podkomisarz Magdalena Żuk, oficer prasowy rzeszowskiej policji.

- Mieszkanka Husowa brała udział w imprezie w miejscowości Grzegorzówka w powiecie rzeszowskim. W pewnym momencie 23-latka wspięła się na słup wysokiego napięcia i została porażona prądem - powiedziała.

Niestety, życia kobiety nie udało się uratować. Dokładne okoliczności zdarzenia bada policja pod nadzorem prokuratora.