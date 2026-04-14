23-latka śmiertelnie rażona prądem! Weszła na słup. Tragiczny finał imprezy na Podkarpaciu

Agnieszka Przystaś
2026-04-14 12:47

Do dramatu doszło w miejscowości Grzegorzówka na Podkarpaciu. Impreza zakończyła się tragicznie. 23-letnia kobieta weszła na słup wysokiego napięcia i została rażona prądem. Młoda kobieta nie przeżyła.

Policja na miejscu zbrodni

Autor: Super Express Policja na miejscu zbrodni / zdjęcie ilustracyjne
  • W niedzielę 12 kwietnia, około godziny 19:00, w miejscowości Grzegorzówka na Podkarpaciu doszło do tragicznego wypadku.
  • 23-letnia kobieta, mieszkanka Husowa, podczas imprezy weszła na słup wysokiego napięcia i została śmiertelnie rażona prądem.
  • Życia kobiety nie udało się uratować; okoliczności zdarzenia bada policja pod nadzorem prokuratora.

Dramat podczas imprezy. Nie żyje 23-latka

Dramat rozegrał się w niedzielę 12 kwietnia, około godz. 19, w miejscowości Grzegorzówka w powiecie rzeszowskim. 23-letnia kobieta, mieszkanka Husowa brała udział w imprezie. W pewnym momencie 23-latka wspięła się na słup wysokiego napięcia i została rażona prądem.

Informację o tym zdarzeniu przekazała przekazała Polskiemu Radiu Rzeszów podkomisarz Magdalena Żuk, oficer prasowy rzeszowskiej policji.

-  Mieszkanka Husowa brała udział w imprezie w miejscowości Grzegorzówka w powiecie rzeszowskim. W pewnym momencie 23-latka wspięła się na słup wysokiego napięcia i została porażona prądem - powiedziała.

Niestety, życia kobiety nie udało się uratować. Dokładne okoliczności zdarzenia bada policja pod nadzorem prokuratora.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PODKARPACKIE