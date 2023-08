Gwałcili 3-letniego chłopca i przypalali go papierosami. Oksana P. i Vitalij S. uznani za poczytalnych

Ta sprawa wstrząsnęła całą Polską! Jesienią zeszłego roku para z Ukrainy została zatrzymana za bestialskie znęcanie się nad 3-letnim chłopcem. Danylo jest synem Oksany P., która weszła w związek z innym mężczyzną. Malutkie dziecko przeżyło prawdziwy horror. Danylo został wielokrotnie zgwałcony, był też przypalany papierosami i katowany ze szczególnym okrucieństwem. Chłopiec ze względu na wiek był całkowicie zdany na łaskę osób, które zamiast się nim opiekować, chciały się go pozbyć. Śledczy nie mają co do tego wątpliwości, dlatego postawili podejrzanym zarzut usiłowania zabójstwa. Oksana P. i Vitalij S. trafili do aresztu, a sąd skierował ich na obserwację psychiatryczną, mającą określić stopień ich poczytalności. Po przeprowadzeniu detencji biegli podjęli decyzję w tej sprawie. Oboje zostali uznani za poczytalnych, dlatego mogą odpowiadać przez sądem za swoje nieludzkie czyny. Prokuratura czeka jeszcze na opinie seksuologa dotyczące obojga podejrzanych.

- Uznali oni, że podejrzani w czasie dokonywania zarzucanych im czynów nie mieli z przyczyn chorobowych zniesionej ani znacznie ograniczonej zdolności rozpoznawania znaczenia czynu lub pokierowania własnym postępowaniem – przekazał PAP prok. Andrzej Dubiel, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu.

Katowany Danylo do końca życia będzie niepełnosprawny

Po odebraniu chłopca matce i jej konkubentowi, lekarze stwierdzili u 3-latka krwiaka przymózgowego. Danylo musiał przejść operację neurochirurgiczną. Po wybudzeniu go ze śpiączki farmakologicznej, z małym pacjentem nie było żadnego kontaktu. Niestety rokowania co do jego stanu zdrowia były złe. Zdaniem lekarzy chłopiec najprawdopodobniej do końca życia będzie się zmagał z dużą niepełnosprawnością.

