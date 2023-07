i Autor: podkarpacka policja 5-latek pogryziony przez psa. Policjanci eskortowali chłopczyka do szpitala

5-letni chłopiec został pogryziony przez psa. Rodzice wieźli go do szpitala. Liczyła się każda chwila. Gdy ojciec dziecka zobaczył policjantów, poprosił ich o eskortę do szpitala. Mundurowi z Oddziału Prewencji Policji w Katowicach chociaż nie znali dokładnej drogi do szpitala, nie wahali się ani chwili!