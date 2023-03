54-latka pędziła przez wieś 110 km/h. Dostała mandat 1500 zł

Do kontroli drogowej policjanci pełniący służbę na terenie gminy Grębów w powiecie tarnobrzeskim, zatrzymali mitsubishi.

- Za kierownicą pojazdu siedziała 54-letnia kobieta, która w miejscowości Zabrnie Górne w obszarze zabudowanym jechała z prędkością 110 km/h, przekraczając dozwoloną w tym miejscu prędkość o 60 km/h. W związku z popełnionym wykroczeniem, 54-latka straciła prawo jazdy na okres 3 miesięcy i została ukarana mandatem w wysokości 1500 złotych oraz punktami karnymi - podaje KMP Tarnobrzeg.

Policjanci wydali w związku z tym apel:

- Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do obowiązujących przepisów. Bez względu na to, jakim środkiem transportu się poruszamy, wszyscy chcemy tego samego - bezpiecznie dojechać do celu.

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym Facebooku oraz na mailu - miasta@se.pl

Dostał 21 tys. zł mandatu! Nagranie policyjnego pościgu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.