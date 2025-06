Do tych wstrząsających wydarzeń doszło w październiku 2020 w Jaworniku Polskim (woj. Podkarpackie). Wojciecha G. (60 l.) znaleziono przed jednym ze sklepów spożywczych, gdzie w godzinach wczesno porannych przywoził pieczywo. To tam, mieszkający nieopodal Adam Sz. skatował mężczyznę kijem bejsbolowym, wielokrotnie uderzając go z ogromną siłą po korpusie i głowie.

Kiedy przyjechali kolejni dostawcy towaru, wezwano służby ratunkowe. Mężczyzna w stanie krytycznym trafił do przeworskiego szpitala. Niestety, przegrał walkę o życie. Zmarł 5 grudnia 2020, nigdy nie odzyskawszy przytomności. Sklep, przed którym znaleziono zakrwawionego mężczyznę, posiadał monitoring, który zarejestrował to przerażające zdarzenie. Wideo z zajścia choć jest krótkie, to ciężko go obejrzeć w całości. Bestialskość napastnika i jego katowanie ofiary przeraża.

Sąd Okręgowy w Przemyślu nie miał żadnych wątpliwości co do winy oskarżonego, który najpierw skatował Wojciecha G., a następnie ukradł jego samochód i uciekał nim aż do Zgorzelca, gdzie zatrzymała go tamtejsza policja. Adam Sz. został oskarżony o dokonanie zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem oraz rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia, jakim miał być kij bejsbolowy. Zbrodnię miał popełnić w warunkach recydywy. W grudniu 2021 przed Sądem Okręgowym w Przemyślu zapadł wyrok w tej sprawie. Sąd uznał Adama Sz. za winnego śmierci Wojciecha G. i skazał Adama Sz. na dożywotnie pozbawienie wolności, a także grzywnę w wysokości 30 tys. zł i nawiązkę na rzecz Teresy G. (żony zmarłego) w kwocie 200 tys. zł. Jednak oskarżony postanowił apelować od tego wyroku i prosić Sąd Apelacyjny w Rzeszowie o niższy wymiar kary.

3 czerwca 2025 roku Adam Sz. stanął przed sądem i wraz ze swoim obrońcą próbowali udowodnić, że oskarżony nie chciał zabić, a jedynie dotkliwie pobił ofiarę. Adwokat podnosił również, że Wojciech G,. zmarł po tym jak dostał zapalenia płuc od sprzętu który oddychał za 60-latka. Ofiara po brutalnym pobiciu nigdy nie odzyskała przytomności.

- Wnoszę tak jak mój adwokat, o zmianę kwalifikacji czynu i o inny wyrok. Ogólnie się z nim nie zgadzam. Uważam, że jest za surowy - powiedział Adam Sz. przed sądem. – Gdybym cofnął czas to bym tego na pewno nie zrobił.

16 czerwca popołudniu przed Sądem Apelacyjnym w Rzeszowie zapadł prawomocny wyrok w tej sprawie. Sąd zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że w zakresie czynu przypisanego oskarżonemu Adamowi Sz. z opisu czynu wyeliminował zapis „działając ze szczególnym okrucieństwem”, uchylił także orzeczenie o karze grzywny wobec oskarżonego Adama Sz. Jednak najważniejszą kwestią jest fakt, że skład sędziowski nie zmniejszył kary dożywocia dla oskarżonego, o co wnosił 34-latek. Mieszkaniec Jawornika resztę życia spędzi w Zakładzie Karnym. Sędzia Artur Lipiński argumentując wyrok stwierdził, że bezspornym jest fakt, że oskarżony działał tak, żeby zabić. Następnie chciał uciec za granice, był też osobą karaną i nie nauczył się niczego, po otrzymanych wyrokach i czasie spędzonym w więzieniu. Wyrok jest prawomocny.

