Adrian D. miał wiele razy gwałcić syna swojej partnerki. Dziecko zwierzyło się nauczycielce

Adrian D., już w listopadzie ubiegłego roku usłyszał pierwszy zarzut zgwałcenia chłopca. Jednak po zebraniu dodatkowych dowodów, Prokuratura Rejonowa w Przemyślu rozszerzyła zarzuty o wielokrotne zgwałcenie.

Jak poinformowała w piątek 16 stycznia rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Przemyślu prok. Marta Pętkowska w oficjalnym komunikacie, do gwałtów na dziecku, według ustaleń śledztwa, dochodziło od września 2024 do czerwca 2025 roku i od 9 sierpnia 2025 do 2 listopada 2025. Według ustaleń ten ostatni spowodował u dziecka obrażenia ciała, które doprowadziły do naruszenia czynności jego narządów ciała na okres poniżej 7 dni.

Do ujawnienia przestępstwa doszło w szkole, do której uczęszczał małoletni pokrzywdzony - informuje prok. Pętkowska.

Jak ustaliła Polska Agencja Prasowa, chłopiec przyznał się nauczycielce.

Matka dziecka również usłyszała zarzuty

W sprawie została również postawiona w stan oskarżenia matka chłopca, 35-letnia Joanna K., która usłyszała zarzut znęcania się nad synem poprzez zaniechanie udzielenia mu pomocy 2 listopada 2025 roku.

Adrian D. przebywa w areszcie od 5 listopada, a jego areszt został przedłużony przez sąd do 2 maja br. Wobec matki chłopca prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, zakazu opuszczania kraju oraz zakazu zbliżania się i kontaktowania z synami i Adrianem D.

Gwałt na chłopcu. Co grozi matce i jej partnerowi?

Oboje podejrzani nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im przestępstw i złożyli obszerne wyjaśnienia. Zbrodnia zgwałcenia osoby małoletniej poniżej 15 roku życia zagrożona jest karą na czas nie krótszy od 5 lat albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.

Ze względu na dobro pokrzywdzonego i z uwagi na dobro postępowania prokuratura nie udziela szczegółowych informacji w tej sprawie.

Źródło: Prokuratura Okręgowa w Przemyślu, PAP