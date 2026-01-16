Adrian D. miał wiele razy gwałcić syna swojej partnerki. Dziecko zwierzyło się nauczycielce

Agnieszka Przystaś
2026-01-16 14:45

Wstrząsające doniesienia z Przemyśla. 33-letni mężczyzna usłyszał zarzuty wielokrotnego doprowadzenia przemocą do obcowania płciowego małoletniego poniżej 15 lat, syna swojej partnerki. Sprawa wyszła na jaw, gdy dziecko zwierzyło się nauczycielce. Zarzuty usłyszała również matka chłopca, która nie udzieliła mu pomocy.

Zatrzymano Miśka z Nadar.jpg

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Na zdjęciu widoczne są spięte kajdankami dłonie osoby, ułożone na ciemnoszarym blacie. Kajdanki są metalowe, srebrzyste i połączone krótkim łańcuchem. Palce rąk są zgięte, a skóra dłoni ma jasny, cielisty odcień. W tle widać fragmenty ciemnego ubrania z długimi rękawami, prawdopodobnie koszuli lub bluzy. Całość oświetlona jest z przodu, rzucając delikatne cienie pod dłońmi i kajdankami.

Adrian D., już w listopadzie ubiegłego roku usłyszał pierwszy zarzut zgwałcenia chłopca. Jednak po zebraniu dodatkowych dowodów, Prokuratura Rejonowa w Przemyślu rozszerzyła zarzuty o wielokrotne zgwałcenie.

Jak poinformowała w piątek 16 stycznia rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Przemyślu prok. Marta Pętkowska w oficjalnym komunikacie, do gwałtów na dziecku, według ustaleń śledztwa, dochodziło od września 2024 do czerwca 2025 roku i od 9 sierpnia 2025 do 2 listopada 2025. Według ustaleń ten ostatni spowodował u dziecka obrażenia ciała, które doprowadziły do naruszenia czynności jego narządów ciała na okres poniżej 7 dni.

 Do ujawnienia przestępstwa doszło w szkole, do której uczęszczał małoletni pokrzywdzony - informuje prok. Pętkowska.

Jak ustaliła Polska Agencja Prasowa, chłopiec przyznał się nauczycielce.

Matka dziecka również usłyszała zarzuty

W sprawie została również postawiona w stan oskarżenia matka chłopca, 35-letnia Joanna K., która usłyszała zarzut znęcania się nad synem poprzez zaniechanie udzielenia mu pomocy 2 listopada 2025 roku.

Adrian D. przebywa w areszcie od 5 listopada, a jego areszt został przedłużony przez sąd do 2 maja br. Wobec matki chłopca prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, zakazu opuszczania kraju oraz zakazu zbliżania się i kontaktowania z synami i Adrianem D.

Gwałt na chłopcu. Co grozi matce i jej partnerowi?

Oboje podejrzani nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im przestępstw i złożyli obszerne wyjaśnienia. Zbrodnia zgwałcenia osoby małoletniej poniżej 15 roku życia zagrożona jest karą na czas nie krótszy od 5 lat albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.

Ze względu na dobro pokrzywdzonego i z uwagi na dobro postępowania prokuratura nie udziela szczegółowych informacji w tej sprawie.

Źródło: Prokuratura Okręgowa w Przemyślu, PAP

