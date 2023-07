Afera podkarpacka. Akt oskarżenia przeciwko sędziemu Edwardowi L.

Co za zdjęcie!

Kolejny akt oskarżenia ws. tzw. afery podkarpackiej. Prokurator Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach zarzucił Edwardowi L. przyjęcie korzyści majątkowych o łącznej wartości co najmniej 30 tysięcy złotych w związku z pełnieniem funkcji publicznej sędziego za przychylności dla córki Mariana D. oraz pomoc w uzyskaniu dla niej nominacji sędziowskiej. Zdaniem prokuratury sędzia z popełnienia przestępstwa miał uczynić sobie stałe źródło dochodu. Za ten czyn grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Chodzi o wydarzenia z lat 2003 – 2009, do których miało dochodzić m.in. w Tarnobrzegu, Leżajsku i Sandomierzu.

- Oskarżony przyjął od podkarpackiego biznesmena z branży paliwowej Mariana D. korzyści majątkowe w postaci pieniędzy, alkoholu, sponsorowania sędziowskich spotkań integracyjnych oraz wycieczki zagranicznej dla córki o łącznej wartości nie mniejszej niż 30 tysięcy złotych. W tym czasie oskarżony był sędzią Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu, następnie pełnił funkcję Prezesa Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu, Zastępcy Dyrektora Departamentu Wykonywania Orzeczeń i Probacji Ministerstwa Sprawiedliwości, a ż w końcu został sędzią Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie. Aktualnie jest sędzią w stanie spoczynku - informuje Prokuratura Krajowa.

Sędzia miał otrzymać korzyści majątkowe w zamian za przychylność dla córki Mariana D., która była zatrudniona w charakterze aplikanta sędziowskiego w okręgu Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu, a następnie była asystentem sędziego w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu. Miał również pomóc w uzyskaniu przez nią nominacji sędziowskiej.

Afera podkarpacka

Akt oskarżenia przeciwko Edwardowi L. jest kolejnym wątkiem ws. tzw. afery podkarpackiej. Dotychczas prokurator skierował 13 aktów oskarżenia przeciwko 43 osobom. Jak przypomina dział prasowy Prokuratury Krajowej, wśród oskarżonych już w sierpniu 2017 r. jest m.in. Krzysztof K. – były prezes NIK, obecnie senator, Jan B. – były poseł PSL. Wobec części z oskarżonych zapadły już prawomocne wyroki skazujące w tym wobec Anny H. byłej Prokurator Apelacyjnej w Rzeszowie, która została skazana na karę łączną 6 lat pozbawienia wolności oraz Zbigniewa N. na karę łączną 5 lat pozbawienia wolności, karę łączną grzywny w wysokości 140 stawek dziennych po 50 zł, orzekając także przepadek równowartości korzyści majątkowych pochodzących z przestępstwa w kwocie prawie 360 tysięcy złotych.

