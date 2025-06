Atak na 12-latkę w Rzeszowie. Kyrylo H. usłyszał wyrok. Na sali była jego matka

Do dramatu doszło w listopadzie 2023 roku na ul. Mikołajczyka Rzeszowie. Anastazja, obywatelka Ukrainy miała wtedy 12 lat i szła do osiedlowego sklepu, do którego miała około kilkadziesiąt metrów. Nagle od tyłu miał podejść do niej mężczyzna i zadać dziewczynce kilka ciosów ostrym narzędziem w okolicach szyi oraz głowy. Dziecko przewieziono do Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2. Tam 12-latka przeszła operację części szczękowo-twarzowej. W sumie dziewczynka przeszła kilka operacji. Nie widzi na jedno oko. Funkcjonariusze od razu rozpoczęli wyjaśnianie okoliczności, w jakich doszło do tego zdarzenia.

Zatrzymano 16-latka, Kyrylo H. z Ukrainy, który wraz ze swoją rodziną mieszka w Rzeszowie.

Atak na dziewczynkę w Rzeszowie. Kyrylo H. odpowiadał jak dorosły

W poniedziałek (7 kwietnia 2025) przed Sądem Okręgowym w Rzeszowie rozpoczął się proces Kyrylo H. Za swój czyn odpowiada on jak osoba dorosła, ponieważ zgodził się na to sąd rodzinny. Prokuratura przedstawiła oskarżonemu zarzut usiłowania zabójstwa.

- Oskarżam tutaj obecnego Kryrylo H. (....) o to, że w dniu 13 listopada 2023 roku w Rzeszowie przy ul. Mikołajczyka działając w zamiarze bezpośrednim zabójstwa Anastazji T., zachowaniem swym bezpośrednio zmierzał do jego dokonania w ten sposób, iż co najmniej czterokrotnie ugodził pokrzywdzoną nożem w okolicę głowy i szyi, co spowodowało u niej obrażenia ciała w postaci zranienia policzka lewego, szyi po stronie prawej z uszkodzeniem ściany bocznej gardła, porażeniem prawego fałdu głosowego oraz wielomiejscowych zranień okolicy nadoczodołowej i podoczodołowej lewej z krwiakiem oczodołu lewego oraz krwiakiem okolicy skrzyżowania nerwu wzrokowego w rejonie siodła tureckiego powodując ciężki uszczerbek na jej zdrowiu w postaci trwałej ślepoty oka lewego stanowiącej ciężką chorobę nieuleczalną lub długotrwałą, lecz zamierzonego celu nie osiągnął wskutek postawy pokrzywdzonej i udzielonej jej niezwłocznej pomocy - mówił wtedy prokurator Wojciech Kosior.

Z uwagi na charakter zarzucanego oskarżonemu Kyrylo H. czynu, a tym samym wątpliwości, co do stanu jego poczytalności w chwili popełnienia przestępstwa, młody mężczyzna został poddany badaniom przez biegłych psychiatrów.

- Na podstawie jednorazowego badania sądowo – psychiatrycznego biegli przyjęli, iż opiniowany Kyrylo H. w chwili popełnienia zarzucanego czynu mógł w pełni rozpoznać jego znaczenie oraz pokierować własnym postępowaniem. Dodatkowo biegli wskazali, iż w przypadku Kyrylo H. zachodzi bardzo wysokie prawdopodobieństwo, wręcz graniczące z pewnością, iż ponownie dokona on czynu zabronionego, także takiego, którego tyczy się obecne postępowanie - przekazywał prokurator Krzysztof Ciechanowski.

Kyrylo H. skazany

Sąd Okręgowy w Rzeszowie we wtorek (17 czerwca 2025) skazał Kyrylo H. na 11 lat pozbawienia wolności, w dodatku zasądzono 60 tys. zł odszkodowania dla poszkodowanej nastolatki także 8 lat zakazu zbliżania się na odległość nie mniejszą niż 50 metrów.

Oskarżony wysłuchał wyroku ze spokojem i wydawać by się mogło - bez emocji.

Po ogłoszeniu wyroku zadowolony był prokurator, który stwierdził, że wyrok nie odda sprawiedliwości, ale być może poszkodowana będzie się czuła bezpieczniejsza. Adwokatka Kyrylo H. zostawiła wyrok bez komentarza. Na sali była obecna również matka skazanego Kyrylo H., która jednak unikała mediów i nie chciała z nimi rozmawiać.

Ruszył proces Kyrylo H., który oślepił dziecko w Rzeszowie