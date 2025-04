Nie zgadniesz, co zrobiła pijana kobieta za kółkiem! Prosiła o to innych kierowców

Jarmark Staroci w Strzyżowie przyciągnął tłumy

W niedzielę 27 kwietnia odbyła się druga już w tym roku edycja Strzyżowskiego Jarmarku Staroci. To był prawdziwy raj dla osób, które lubią wynajdywać perełki z drugiej ręki. Nie każdy wie o istnieniu tego jarmarku, ponieważ jego tradycja jest jeszcze bardzo młoda. Rok temu zainaugurowano Strzyżowski Jarmark Staroci na Placu Targowym i cieszył się on takim sukcesem, że postanowiono wpisać go do kalendarza na stałe. Burmistrz Strzyżowa Agata Gadziała ogłosiła, że Jarmarki Staroci odbywać się będzie do października.

Kolejny jarmark w 2025 roku

W marcu odbyła się pierwsza w tym roku edycja targu staroci w Strzyżowie, a w niedzielę (27 kwietnia) kolejna. Trudno wymienić wszystko, co znalazło się na Placu Targowym tego dnia! Można jednak z pewnością stwierdzić, że każdy mógł wypatrzeć coś dla siebie - od maleńkich broszek po książki, porcelanę, aż po meble i urządzenia gospodarskie. Był nawet traktor! Każdy, kto zgłodniał podczas szperania, mógł posilić się na stoisku Koła Gospodyń Wiejskich z Brzeżanki.

Jarmark Staroci w Strzyżowie. Terminy

Kiedy kolejne Jarmarki Staroci w Strzyżowie? Jak wiadomo, targi staroci to wspaniała okazja, by zostać posiadaczem czegoś oryginalnego i wyjątkowego. Aby taką perełkę znaleźć, często trzeba spędzić sporo czasu na stoiskach. Znaleziony skarb z pewnością jednak wynagrodzi trudy poszukiwań. Oto daty kolejnych jarmarków: