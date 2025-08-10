BAZZAR na Fosie znów zachwycił! Moda vintage i unikalne rękodzieło w Rzeszowie

Agnieszka Przystaś
Agnieszka Przystaś
2025-08-10 16:13

W niedzielę (10 sierpnia 2025) odbyła się kolejna już edycja BAZZARU w Rzeszowie. W ramach BAZZARU moża puścić w obieg ubrania, których już nie nosimy, książki, których już nie czytamy, czy rękodzieło, które wykonujemy. Dla kupujacych to szansa na zdobycie ciekawych perełek! Każdy mógł znaleźć coś dla siebie.

  • W Rzeszowie odbył się BAZZAR na Fosie, oferujący unikalne przedmioty z drugiej ręki oraz rękodzieło.
  • Uczestnicy mogli znaleźć odzież, książki, zabawki i biżuterię, a także wspierać lokalnych twórców.
  • Wydarzenie promuje ekologiczny styl życia i daje szansę na znalezienie wyjątkowych „perełek z duszą” w przystępnych cenach.
  • Dowiedz się więcej o tym, jak BAZZAR łączy modę vintage z lokalną społecznością!

To kolejny już rzeszowski Bazzar na Fosie - gratka dla tych, którzy szukają unikalnych rzeczy z drugiej ręki. To przestrzeń, by puścić w obieg rzeczy, których już nie używamy - książki, porcelanę, zabawki, ubrania, torebki, biżuterię, a także miejsce, w którym można sprzedać tworzone przez siebie rękodzieło.

BAZZAR na Fosie. Perełki z duszą

W niedzielę, 10 sierpnia znów można było zanurzyć się w poszukiwania ciekawych perełek! Można było znaleźć ubrania z drugiej ręki, torebki, obuwie, książki, porcelanę, zabawki, klocki Lego. Wystawiały się również artystki tworzące rękodzieło - kolczyki, bransoletki, wisiorki, ceramikę, szydełkowe misie czy breloki. Przy odrobinie szczęścia i dobrym oku można było upolować wspaniałe perełki za grosze!

Jak zwykle, panowała luźna atmosfera, a wystawcy oferowali oprócz produktów - również uśmiech i miłą rozmowę. Szukasz książki? Tutaj możesz dostać również informację o ciekawych pozycjach tego lata. Kupujesz ubranie? Okazuje się, że nosi w sobie ciekawą historię i przyjechało z innego kraju! Tutaj kupujesz nie tylko rzecz - ale perełki z duszą.

BAZZAR na Fosie
14 zdjęć

Polecany artykuł:

Zakupy zakończyły się aresztowaniem. Policjant po służbie rozpoznał poszukiwane…

Moda na vintage

Moda na rzeczy i ubrania z drugiej ręki przeżywa teraz swój czas. To wybór ekologiczny, ale też dający możliwość posiadania unikalnych rzeczy, których nie ma nikt inny. W dodatku często dbający o nasze portfele - piękne perełki (przy odrobinie szczęścia) można znaleźć za niewielkie pieniądze.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

RZESZÓW