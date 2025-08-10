BAZZAR na Fosie znów zachwycił! Moda vintage i unikalne rękodzieło w Rzeszowie

W Rzeszowie odbył się BAZZAR na Fosie, oferujący unikalne przedmioty z drugiej ręki oraz rękodzieło.

Uczestnicy mogli znaleźć odzież, książki, zabawki i biżuterię, a także wspierać lokalnych twórców.

Wydarzenie promuje ekologiczny styl życia i daje szansę na znalezienie wyjątkowych „perełek z duszą” w przystępnych cenach.

Dowiedz się więcej o tym, jak BAZZAR łączy modę vintage z lokalną społecznością!

To kolejny już rzeszowski Bazzar na Fosie - gratka dla tych, którzy szukają unikalnych rzeczy z drugiej ręki. To przestrzeń, by puścić w obieg rzeczy, których już nie używamy - książki, porcelanę, zabawki, ubrania, torebki, biżuterię, a także miejsce, w którym można sprzedać tworzone przez siebie rękodzieło.

BAZZAR na Fosie. Perełki z duszą

W niedzielę, 10 sierpnia znów można było zanurzyć się w poszukiwania ciekawych perełek! Można było znaleźć ubrania z drugiej ręki, torebki, obuwie, książki, porcelanę, zabawki, klocki Lego. Wystawiały się również artystki tworzące rękodzieło - kolczyki, bransoletki, wisiorki, ceramikę, szydełkowe misie czy breloki. Przy odrobinie szczęścia i dobrym oku można było upolować wspaniałe perełki za grosze!

Jak zwykle, panowała luźna atmosfera, a wystawcy oferowali oprócz produktów - również uśmiech i miłą rozmowę. Szukasz książki? Tutaj możesz dostać również informację o ciekawych pozycjach tego lata. Kupujesz ubranie? Okazuje się, że nosi w sobie ciekawą historię i przyjechało z innego kraju! Tutaj kupujesz nie tylko rzecz - ale perełki z duszą.

Moda na vintage

Moda na rzeczy i ubrania z drugiej ręki przeżywa teraz swój czas. To wybór ekologiczny, ale też dający możliwość posiadania unikalnych rzeczy, których nie ma nikt inny. W dodatku często dbający o nasze portfele - piękne perełki (przy odrobinie szczęścia) można znaleźć za niewielkie pieniądze.