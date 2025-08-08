Zakupy zakończyły się aresztowaniem. Policjant po służbie rozpoznał poszukiwanego!

Beata Olejarka
2025-08-08 14:20

Nawet w czasie wolnym od służby policjanci pozostają gotowi do działania. Przykładem takiej postawy jest funkcjonariusz z Wydziału Wywiadowczo-Interwencyjnego Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu, który w czwartek (7 sierpnia) ujawnił poszukiwanego. Policjant zauważył mężczyznę w trakcie zakupów, na jednej z ulic miasta. Dzięki reakcji mundurowego, 39-letni mieszkaniec Przemyśla trafi do zakładu karnego. Funkcjonariusz swoją postawą udowodnił, że policjantem jest się 24-godziny na dobę.

Autor: Materiały policyjne Policjant wypatrzył przestępcę podczas zakupów w czasie wolnym od pracy
Nieuchronność kary jest jednym z podstawowych elementów postępowania karnego, jest ono również bardzo istotne w kontekście społecznego poczucia sprawiedliwości. Doskonale zdaje sobie z tego sprawę policjant z Wydziału Wywiadowczo-Interwencyjnego Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu, który będąc w czasie wolnym od służby, ujawnił poszukiwanego mężczyznę.

- W czwartek, 7 sierpnia mundurowy będąc w czasie wolnym od służby, zauważył mężczyznę poszukiwanego nakazem doprowadzenia do zakładu karnego. Funkcjonariusz postanowił zweryfikować swoje przypuszczenia. Na miejsce wezwał patrol będący w służbie. Intuicja go nie zawiodła, bowiem po sprawdzeniu w policyjnym systemie potwierdziło się, że mieszkaniec Przemyśla, był poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Przemyślu w celu odbycia kary, za niezapłaconą grzywnę - przekazała Karolina Kowalik, Rzecznik Prasowy Policji z Przemyśla. 

Wzorowa postawa, zdecydowane działanie policjanta oraz bardzo dobre rozpoznanie w terenie sprawiło, że poszukiwany nie uniknie odpowiedzialności za swoje czyny. Takie zachowanie pokazuje również, że policjantem jest się zawsze, także w czasie wolnym. Wczorajsza interwencja, to nie pierwszy i z pewnością nie ostatni przypadek świadczący o tym, że policjanci stoją na straży prawa również po służbie.

