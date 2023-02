Bezczelna kradzież z klasztoru. Ukradł portfel i przedmioty sakralne

Kobieta pracująca w bazylice w Leżajsku złożyła zawiadomienie o kradzieży portfela początkiem lutego 2023. Do kradzieży miało dojść w zakrystii. Oprócz dokumentów i karty bankomatowej, w portfelu znajdowały się również pieniądze w kwocie 100 zł. Niedługo po tym, okazało się, że oprócz portfela, skradzione zostały również: pozłacany kielich, patena oraz bielizna kielichowa, których wartość wyceniono na kwotę 2000 zł. To jednak nie wszystko. Złodziej przy użyciu skradzionej karty, podjął dziewięć prób wybrania pieniędzy z bankomatu, sześć razy mu się to udało! W ten sposób z konta kobiety zniknęło 6000 zł.

- Pracujący nad tą sprawą policjanci ustalili tożsamość sprawcy. Okazał się nim 40-letni mieszkaniec powiatu łańcuckiego. Mężczyzna został zatrzymany, a następnie usłyszał zarzuty. Przyznał się do zarzucanych mu czynów, a także złożył obszerne wyjaśnienia. Funkcjonariusze odzyskali skradziony kielich, patenę oraz bieliznę kielichową, które po wykonaniu wszystkich czynności, wrócą do bazyliki - informuje KPP Leżajsk.

O dalszym losie mężczyzny zadecyduje sąd.

