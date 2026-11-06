Bili kijem bejsbolowym i zabrali telefon. Brutalny rozbój w Krośnie. Prokuratura właśnie to ujawniła

Do zdrarzenia doszło 29 maja przy ul. Legionów w Krośnie. Prokurator Prokuratury Rejonowej w Krośnie zakończył właśnie śledztwo w sprawie rozboju, któego miały się dopuścić trzy osoby - dwaj mężczyźni i kobieta.

Jak informuje prokuratura, 13 października do Sądu Okręgowego w Krośnie skierowany został akt oskarżenia przeciwko wszystkim trzem osobom.

- W przedmiotowej sprawie oskarżonym przedstawiono zarzut dokonania rozboju przy użyciu niebezpiecznego przedmiotu w postaci kija bejsbolowego. Według ustaleń śledztwa sprawcy, działając wspólnie i w porozumieniu, zadawali pokrzywdzonemu uderzenia kijem bejsbolowym, a następnie dokonali zaboru w celu przywłaszczenia jego telefonu komórkowego. W wyniku tego zdarzenia pokrzywdzony doznał obrażeń ciała – poinformowała dr hab. Marta Kolendowska-Matejczuk rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Krośnie. .

Postawiono im zarzut rozboju kwalifikowanego z jednoczesnym spowodowaniem lekkiego uszczerbku na zdrowiu.

- Jeden z oskarżonych działał w warunkach recydywy. Ponadto przedstawiono mu dodatkowe zarzuty dotyczące przestępstw określonych w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii – dodaje prokurator.

Wszystkie trzy osoby zostały tymczasowo aresztowane.

Oskarżonym za zarzucane przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności od 3 do 20 lat.