Bili kijem bejsbolowym i zabrali telefon. Brutalny rozbój w Krośnie. Prokuratura właśnie to ujawniła

Agnieszka Przystaś
Agnieszka Przystaś
2026-11-06 10:49

Do zdarzenia doszło w Krośnie – trzy osoby miały pobić pokrzywdzonego, używając kija bejsbolowego. Prokuratura właśnie poinformowała o zakończeniu śledztwa i skierowaniu o sądu aktu oskarżenia.

Radiowóz policyjny na sygnale w nocy. O brutalnym rozboju z użyciem kija bejsbolowego w Krośnie przeczytasz na SE.
Autor: Policja - mat. prasowe/ Materiały prasowe

Do zdrarzenia doszło 29 maja przy ul. Legionów w Krośnie.  Prokurator Prokuratury Rejonowej w Krośnie zakończył właśnie śledztwo w sprawie rozboju, któego miały się dopuścić trzy osoby - dwaj mężczyźni i kobieta. 

Jak informuje prokuratura, 13 października do Sądu Okręgowego w Krośnie skierowany został akt oskarżenia przeciwko wszystkim trzem osobom.

- W przedmiotowej sprawie oskarżonym przedstawiono zarzut dokonania rozboju przy użyciu niebezpiecznego przedmiotu w postaci kija bejsbolowego. Według ustaleń śledztwa sprawcy, działając wspólnie i w porozumieniu, zadawali pokrzywdzonemu uderzenia kijem bejsbolowym, a następnie dokonali zaboru w celu przywłaszczenia jego telefonu komórkowego. W wyniku tego zdarzenia pokrzywdzony doznał obrażeń ciała – poinformowała dr hab. Marta Kolendowska-Matejczuk rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Krośnie. .

Postawiono im zarzut rozboju kwalifikowanego z jednoczesnym spowodowaniem lekkiego uszczerbku na zdrowiu.

- Jeden z oskarżonych działał w warunkach recydywy. Ponadto przedstawiono mu dodatkowe zarzuty dotyczące przestępstw określonych w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii – dodaje prokurator.

Wszystkie trzy osoby zostały tymczasowo aresztowane.

Oskarżonym za zarzucane przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności od 3 do 20 lat.

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