Z auta została miazga, kierowca zakleszczony. Poważny wypadek w Krościenku

Do wypadku doszło w czwartek, 5 listopada w Krościenku w powiecie bieszczadzkim na drodze krajowej nr 84 przed godziną 11.00 . Zderzyły się dwa samochody – Volkswagen Bora i ciężarowe Volvo. W wyniku zdarzenia ranny został kierowca Volkswagena. Mężczyzna był zakleszczony w samochodzie.
- Poszkodowany był zakleszczony we wraku pojazdu. Strażacy, wykorzystując specjalistyczny sprzęt hydrauliczny, wykonali dostęp do poszkodowanego, a następnie ewakuowali go z rozbitego samochodu przy użyciu deski ortopedycznej – relacjonowała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych.
Jak doszło do wypadku? O wstępnych ustaleniach poinformowała policja.
- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 18-letni mieszkaniec powiatu bieszczadzkiego, jadący w kierunku Ustrzyk Dolnych, zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z pojazdem ciężarowym – podaje KPP w Ustrzykach Dolnych.
18-letni kierowca osobowego samochodu został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Rzeszowie.
39-latek, kierujący Volvo, był trzeźwy.
Na miejscu pracowali policjanci, którzy wykonali czynności dochodzeniowo-śledcze. Droga była całkowicie zablokowana na czas prac służb.