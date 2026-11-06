Z auta została miazga, kierowca zakleszczony. Poważny wypadek w Krościenku

Do wypadku doszło w czwartek, 5 listopada w Krościenku w powiecie bieszczadzkim na drodze krajowej nr 84 przed godziną 11.00 . Zderzyły się dwa samochody – Volkswagen Bora i ciężarowe Volvo. W wyniku zdarzenia ranny został kierowca Volkswagena. Mężczyzna był zakleszczony w samochodzie.

- Poszkodowany był zakleszczony we wraku pojazdu. Strażacy, wykorzystując specjalistyczny sprzęt hydrauliczny, wykonali dostęp do poszkodowanego, a następnie ewakuowali go z rozbitego samochodu przy użyciu deski ortopedycznej – relacjonowała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych.

Jak doszło do wypadku? O wstępnych ustaleniach poinformowała policja.

- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 18-letni mieszkaniec powiatu bieszczadzkiego, jadący w kierunku Ustrzyk Dolnych, zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z pojazdem ciężarowym – podaje KPP w Ustrzykach Dolnych.

18-letni kierowca osobowego samochodu został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Rzeszowie.

39-latek, kierujący Volvo, był trzeźwy.

Na miejscu pracowali policjanci, którzy wykonali czynności dochodzeniowo-śledcze. Droga była całkowicie zablokowana na czas prac służb.