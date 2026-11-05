Pogoda w Rzeszowie: 6-8 listopada

Pogoda w Rzeszowie w najbliższych dniach pokaże dwa oblicza. Weekend rozpocznie się pochmurną i nieco wilgotną aurą, jednak zakończy się niemal bezchmurnym niebem. Kluczowe okażą się temperatury, które w ciągu dnia będą się wahać, a nocami regularnie spadać poniżej zera, przynosząc przymrozki.

Piątek, 6 listopada. Pochmurny i wilgotny początek weekendu

Początek weekendu w Rzeszowie upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą około 7 stopni Celsjusza, natomiast w nocy temperatura spadnie w okolice 0°C. Synoptycy prognozują również niewielkie opady deszczu. Wiatr będzie wiał z prędkością około 3 m/s, nie wpływając znacząco na odczucie chłodu.

Sobota, 7 listopada. Chłodniejszy dzień, ale bez deszczu

Sobota przyniesie pierwszą poprawę aury, ponieważ deszcz już się nie pojawi. Na niebie prognozowane jest zachmurzenie umiarkowane, co oznacza, że mogą pojawić się przejaśnienia. Ten dzień będzie jednak nieco chłodniejszy od piątku – temperatura maksymalna sięgnie zaledwie 5 stopni. Noc z kolei przyniesie już wyraźny mróz, a słupki rtęci spadną do około -2°C. Wiatr osłabnie i będzie niemal nieodczuwalny.

Niedziela, 8 listopada. Słoneczny finał z mrozem o poranku

Niedziela zapowiada się jako najładniejszy dzień weekendu w Rzeszowie. Niebo będzie bezchmurne, a duża ilość słońca sprawi, że temperatura w ciągu dnia wzrośnie do blisko 8°C. Będzie to najcieplejszy moment całego weekendu. Jest jednak ważny szczegół: poranek będzie bardzo zimny. Noc z soboty na niedzielę przyniesie największy mróz, z temperaturą spadającą do prawie -3 stopni Celsjusza. Wiatr pozostanie słaby.

Jak spędzić weekend w Rzeszowie?

Zmienna pogoda sugeruje elastyczne podejście do weekendowych planów. Pochmurny i deszczowy piątek może być dobrą okazją do spędzenia czasu wewnątrz, na przykład w kinie czy kawiarni. Sobota, choć chłodna, będzie już bezdeszczowa, co pozwoli na krótki spacer, pod warunkiem ciepłego ubioru. Słoneczna niedziela to z kolei idealny moment na dłuższą aktywność na świeżym powietrzu – warto wybrać się do parku lub na spacer po mieście, najlepiej w godzinach popołudniowych, gdy temperatura będzie najwyższa.

Dane pogodowe: OpenWeather