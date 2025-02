Bójka w Jarosławiu. Pięć osób z zarzutami. Prokuratura nie miała litości

Stary cmentarz skrywa wiele tajemnic! Co oznacz skrót D.O.M.? Sprawdzamy, co kiedyś pisano na nagrobkach

Bójka w Jarosławiu. Zarzuty dla pięciu młodych mężczyzn

Chodzi o bójkę, do której doszło w piątek (7 lutego) około godz. 15 przy ul. Elektrownianej w Jarosławiu. W jej wyniku od ciosów ostrym narzędziem rannych zostało trzech 17-latków. Trafili do szpitali w Jarosławiu i Przemyślu. Stan dwóch jest ciężki, stan trzeciego określany jest jako średni.

Śledztwo w tej sprawie wszczęła Prokuratura Rejonowa w Jarosławiu. Jak poinformowała prok. Agnieszka Kaczorowska, szefowa jarosławskiej prokuratury, podejrzani to czterej mężczyźni, którzy mają skończone 18 lat i jeden 17-latek, który będzie odpowiadać jak dorosły. Usłyszeli oni zarzut w bójce, której skutkiem jest ciężki uszczerbek na ciele dwóch osób i średni jednej osoby. Prokurator dodała, że czyn ten miał charakter występku chuligańskiego.

To nie były porachunki kiboli. Prokuratura rozwiewa wątpliwości

Dwóch z podejrzanych przyznało się do zarzucanych im czynów, jeden częściowo się przyznał, dwóch się nie przyznało. Sprawcom grozi kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności z możliwością obostrzenia wynikającą z charakteru chuligańskiego czynu. Powodem bójki był konflikt między dwoma uczestnikami. Kaczorowska nie poinformowała o szczegółach względu na dobro postępowania. Prokurator zaprzeczyła jednak, by były to porachunki pseudokibiców.

Jeszcze w niedzielę (9 lutego) prokuratura skieruje do sądu wnioski o aresztowanie wszystkich pięciu podejrzanych na trzy miesiące. Posiedzenie sądu w tej sprawie odbędzie się w poniedziałek w godzinach przedpołudniowych. Czynności z 17-letnimi uczestnikami bójki przebywającymi w szpitalach na razie nie są wykonywane.

Prok. Kaczorowska poinformowała również, że w niedzielę wydział dla nieletnich Sądu Rejonowego w Przeworsku oraz rodzinny Sądu Rejonowego w Jarosławiu zdecydowały o umieszczeniu czterech nieletnich uczestników bójki w ośrodku wychowawczym. Ponadto zatrzymanych zostało jeszcze dwóch uczestników bójki (jeden dorosły i jeden, który będzie odpowiadał jak dorosły), z którymi obecnie wykonywane są czynności.