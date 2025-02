Szarpanina ucznia z nauczycielem. Jest reakcja! Nie było litości dla Bartłomieja

Kolbuszowa: Nauczyciel szarpał się z uczniem

Nie o takiej sławie marzyła podkarpacka szkoła. W sieci pojawiły się filmiki, na których widać jak nauczyciel z Zespołu Szkół Technicznych w Kolbuszowej - Bartłomiej D. szarpie się z uczniami. - On przeklinał do nas, wydzierał się. Przezywał. Prowokował chyba, żeby się tak przepychać. On był taki "nieopanowany" - mówiła uczennica III klasy technikum, z którą rozmawiała nasza dziennikarka. - On nie jest normalny. Wybuchy złości i agresji to mu się częściej zdarzały. Chciał być takim kumplem z nami, ale zawsze coś mu nie pasowało i wtedy skakał do bitki - dodał inny uczeń. Dalszy ciąg materiału znajduje się pod galerią ze zdjęciami.

Nauczyciel zawieszony, trwa postępowanie

Jak podaje Radio ESKA - nauczyciel został zawieszony, a w szkole trwa postępowanie wyjaśniające. Podkarpackie kuratorium oświaty przeprowadziło kontrole w zespole szkół technicznych w Kolbuszowej. To wszystko w związku z szarpaniną, o której piszemy powyżej. Filmik z całego zajścia trafił do sieci, a niedługo później sprawą zajęło się kuratorium, które wszczęło postępowanie wyjaśniające.

Sprawdzaliśmy statut, program profilaktyczno-wychowawczy. Sprawdziliśmy również, jak udziela się uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej i co najważniejsze - jak rozwiązuje się sytuacje kryzysowe w szkole. Czy są opracowane procedury i czy one działają? Wizytatorzy mają na sporządzenie protokołu. Myślę, że do dwóch tygodni będzie gotowy - powiedziała Dorota Nowak-Maluchnik, Podkarpacka Kurator Oświaty.

- Do Rzecznika Dyscyplinarnego dla Nauczycieli przy wojewodzie wpłynął wniosek od dyrektora ZST w Kolbuszowej o wszczęcie postępowania wyjaśniającego w postępowaniu dyscyplinarnym. Do Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli wpłynęła informacja o zawieszeniu nauczyciela przez dyrektora - powiedziała Katarzyna Kwiatanowska-Rodkiewicz, rzeczniczka Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, cytowana przez ESKA Rzeszów News.

Rzeszowski oddział ESKA News podał, że pracownicy kuratorium nie rozmawiali ani z uczniami, ani z nauczycielami ZST w Kolbuszowej. - Obowiązkiem dyrektora szkoły jest przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawie i podjęcie działań adekwatnych do poczynionych ustaleń. Wizytatorzy nie mają kompetencji do przesłuchiwania uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły - powiedziała Katarzyna Kwiatanowska-Rodkiewicz.