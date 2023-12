Cezary zmarł tuż przed świętami. Motto 16-latka wyciska łzy

Cezarego G.(+16 l.) znajomi nazywali zdrobniale Czarkiem. Chłopak był aktywny w mediach społecznościowych, gdzie pisał o swoich pasjach. Jego motto życiowe to hasło, które sobie wpisał w internecie: "Rodzimy się by żyć, żyjemy, by umierać". Jeszcze kilka dni przed śmiercią wrzucił swoje zdjęcie do sieci. Był wesoły i pełen energii. Nic nie zapowiadało tragedii, która wydarzyła się 12 grudnia 2022. Według doniesień Czarek miał popełnić samobójstwo.

- W dniu 12 grudnia br., około godz. 6.00, w miejscowości Łubno-Opace, policjanci interweniowali w związku ze zgłoszeniem zgonu nastolatka. Podczas wykonywanych na miejscu oględzin wstępnie wykluczono by do śmieci nastolatka przyczyniły się inne osoby. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Jaśle – informował nas tuż po zdarzeniu oficer prasowy KPP w Jaśle kom. Piotr Wojtunik.

Przyjaciele i znajomi nastolatka nie mogli pogodzić się ze śmiercią Czarka. W ich głowach pojawiało się pytanie "dlaczego?". Młodszy brat nieżyjącego nastolatka swoim bólem podzielił się w internecie pisząc:

- Nic tak nie boli, jak utrata brata. Pamiętam ten dzień i nienawiść do świata. Od małolata byłeś dla mnie przykładem. Piszę list do Ciebie, byś wiedział, że daję radę (Vin Vinci: List do brata – przyp. red.).

Prokuratura w Jaśle prowadziła postępowanie ws. śmierci Cezarego. W toku śledztwa, funkcjonariusze potwierdzili swoje początkowe przypuszczenia. Do śmierci Cezarego nie przyczynił się nikt postronny. Wszystkie ślady wskazują, że bez wątpienia 16-latek sam odebrał sobie życie.

- Śledztwo zostało zakończone 10 lutego 2023 roku. Nikomu nie postawiono żadnych zarzutów. Postanowienie jest już prawomocne- skwitowała Zastępca Prokuratora Rejonowego w Jaśle Prokurator Katarzyna Krudlik- Rączka.

Ciało nastolatka spoczęło na nowym cmentarzu w Jaśle.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.