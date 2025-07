Czarne kłęby dymu nad Rzeszowem! Płonął pustostan

Pożar w Rzeszowie

Mieszkańców południowej części Rzeszowa w nocy z czwartku na piątek (3/4 lipca 2025) zaniepokoiły syreny strażackie. Jeden z czytelników był świadkiem pożaru - jak się okazuje pustostanu przy ul. Żołnierzy 9 Dywizji Piechoty. "Kłęby dymu przy ul. Żołnierzy 9 Dywizji Piechoty. Pali się niesamowicie. Na miejscu pracują już strażacy" - informował nas około godziny 3:30. Strażacy potwierdzają, że zgłoszenie o pożarze w tamtym rejonie otrzymali dokładnie o godzinie 3:15.

- Płonął budynek drewniano-murowany przy ulicy Żołnierzy 9 Dywizji Piechoty. Był to pustostan. Cała akcja strażaków trwała 2 godziny. Na miejscu działało 16 strażaków z powiatu rzeszowskiego. Na szczęście nikogo nie było w środku, nikomu nic się nie stało - mówi nam st. bryg. Marcin Betleja.

Dramat w Ząbkach

Informacje o pożarach w ostatnim czasie niepokoją mieszkańców Polski. Trwa właśnie dogaszanie pożaru w Ząbkach, gdzie w czwartek 3 lipca wybuchł pożar w bloku. Jak podaje Polska Agencja Prasowa, nadbryg. Wojciech Kruczek, komendant główny PSP poinformował w piątek w nocy, że pożar bloków w Ząbkach został już opanowany. Do tej pory do ratowników zgłosiły się trzy osoby „delikatnie poszkodowane”. Wszystkie po zaopatrzeniu zostały na miejscu. Do szpitala trafił natomiast strażak ratownik ze skręconym stawem skokowym.

Co robić, gdy zauważysz pożar?

Przede wszystkim, gdy zauważymy pożar, niezwłocznie alarmujemy straż pożarną. Po wybraniu numeru alarmowego straży pożarnej 998 i zgłoszeniu się dyżurnego należy podać:

swoje imię i nazwisko, numer telefonu, z którego nadawana jest informacja o zdarzeniu,

adres i nazwę obiektu,

co się pali, na którym piętrze,

czy jest zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego.

Gdy już podamy te informacje, nie należy odkładać słuchawki, aż do chwili potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.