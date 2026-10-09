„Czarny piątek” w szkołach? Patrole policji i instrukcje bezpieczeństwa. „Apelujemy do rodziców i uczniów”

Agnieszka Przystaś
Agnieszka Przystaś
2026-10-09 8:52

W związku z ostatnimi wydarzeniami w szkołach i zapowiedziami „krwawego piątku” wzmożone są procedury bezpieczeństwa. Prezydent Rzeszowa, Konrad Fijołek zapewnił w porannym komunikacie, że przy rzeszowskich szkołach będą dziś wzmożone patrole policji i straży miejskiej.

Prezydent Rzeszowa, Konrad Fijołek zapewnił, że przy rzeszowskim szkołach w piątek będą wzmożone patrole policji i straży miejskiej.

- W związku z ostatnimi tragicznymi wydarzeniami w polskich szkołach oraz pojawiającymi się w internecie niepokojącymi informacjami podejmujemy dodatkowe działania prewencyjne w rzeszowskich placówkach oświatowych. Rozumiemy obawy rodziców, uczniów i nauczycieli. Chcemy Państwa zapewnić, że traktujemy wszystkie sygnały dotyczące bezpieczeństwa bardzo poważnie – napisał w porannym komunikacie.

Zajęcia w szkołach w Rzeszowie odbędą się w piątek zgodnie z planem, natomiast obowiązują procedury bezpieczeństwa.

- Apelujemy do rodziców i uczniów o zachowanie spokoju oraz korzystanie wyłącznie ze sprawdzonych źródeł informacji. Prosimy, aby nie rozpowszechniać niesprawdzonych doniesień, które mogą niepotrzebnie wywoływać niepokój – zaznaczył prezydent Rzeszowa.

Zapewnił też, że jest w stałym kontakcie ze służbami i dyrektorami szkół.

- Na bieżąco analizujemy sytuację i będziemy reagować na wszystkie niepokojące sygnały.

Ataki w szkołach

Przypomnijmy, czarną serię zapoczątkował w środę, 7 października, w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce Jakub Z. 19-latek zaatakował uczniów, nauczycieli i dwie przypadkowe osoby. Dodatkowo policyjni pirotechnicy zabezpieczyli plecak z zawartością materiału wybuchowego domowej roboty, który Jakub Z. zostawił w sali lekcyjnej w szkole.

Z kolei w czwartek, 8 października, 15-letni były uczeń  Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II. wtargnął do budynku i zadał śmiertelny cios szkolnej woźnej. Nastolatek ranił również dyrektora placówki i nauczycielkę. Natomiast w Sierpcu zatrzymano 17-latka  który wśród rówieśników miał rozpowiadać, że „zrobi coś złego w szkole”. Znaleziono u niego dwa noże, a w jego telefonie historię wyszukiwania informacji o planowanym ataku.

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